Raiffeisen-Holding NÖ-Wien verkauft Demel Haus und 12 % DO & CO Anteile

Wien (OTS) - Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien teilt mit, dass sie ein 10-Prozent-Aktienpaket am Catering-Unternehmen DO & CO AG an die Unicredit Bank AG (HypoVereinsbank, München) zur Unterlegung eines Total Return Equity-Swap mit DO & CO verkauft hat. Außerdem hat die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien weitere knapp zwei Prozent DO & CO-Aktien an die Attila Dogudan Privatstiftung veräußert. Über den Preis der Transaktionen wurde zwischen den Partnern Stillschweigen vereinbart.

Des Weiteren verkauft die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien das "Demel-Haus" in Wien I, Kohlmarkt 14, an die Attila Dogudan Privatstiftung sowie die Privatstiftung Dogudan.

In dieser Spezial-Immobilie ist das Traditionskaffeehaus Demel mit DO & CO als Eigentümer untergebracht. Auch in diesem Fall wurde über den Preis der Transaktion zwischen den Partnern Stillschweigen vereinbart.

"Im Zuge unserer Konsolidierungsstrategie haben wir uns entschlossen, mit dem Verkauf des DO & CO-Aktienpakets sowie des Demel-Hauses unser Beteiligungs- und Immobilien-Portfolio weiter zu arrondieren. Mit DO & CO verbinden uns Jahre einer ausgezeichneten, tragfähigen Partnerschaft. Wir sind von der weiteren erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens überzeugt", erklärt Generaldirektor Mag. Klaus Buchleitner, Raiffeisen-Holding NÖ-Wien.

Die DO & CO AG ist eines von Österreichs führenden Catering-Unternehmen und in den Divisionen Airline-Catering, International Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel tätig. Die Gruppe ist in über 20 Ländern weltweit aktiv. Die Attila Dogudan Privatstiftung hielt bisher einen Anteil von 40,95 Prozent an der DO & CO AG. Der verbleibende Aktienanteil von 47,05 Prozent befindet sich im Streubesitz.

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien reg.Gen.m.b.H. hält direkt und indirekt rund 700 Beteiligungen in sechs Geschäftsfeldern. Das wichtigste Geschäftsfeld ist der Bankenbereich mit der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG als Kernunternehmen. Dazu kommen Industriebeteiligungen wie AGRANA Beteiligungs-AG, Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG, NÖM AG und Strabag SE sowie Unternehmen im Bereich Medien, Dienstleistungen, Immobilien und Erneuerbare Energien mit insgesamt weltweit 162.000 Mitarbeitern an 3.900 Standorten.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Michaela Stefan

Pressesprecherin

Raiffeisen-Holding NÖ-Wien

michaela.stefan @ rh.raiffeisen.at

Tel. 0043/1/21136-2419