LCM Partners gewinnt Ausschreibung der Europäischen Zentralbank

London (ots/PRNewswire) - LCM Partners Limited (LCM) ist sehr erfreut, heute bekannt zu geben,

dass das Unternehmen eine Ausschreibung der Europäischen Zentralbank (EZB) für sich entschieden hat. In der zweiten Phase der ABS (Asset Backed Securities) Loan Level Initiative der EZB, deren Hauptziel darin besteht, das Vertrauen von Investoren in den europäischen ABS-Markt wiederherzustellen, wird LCM verschiedene Beratungsleistungen erbringen.

LCM kooperiert bereits seit 2009 mit der EZB und wird ihr infolge der Vertragsverlängerung bis 2017 auch im Rahmen dieses Programms beratend zur Seite stehen. LCM wird für eine Reihe durchzuführender Arbeiten verantwortlich sein, darunter für die Erbringung von Beratungsleistungen bei bestehenden und künftigen Initiativen zur Offenlegung von ABS-Daten.

Das zur Link Financial Group gehörende Unternehmen LCM Partners hat bereits mehr als 1.500 gesunde und notleidende Kreditbestände (NPL) im Nennwert von über 10 Milliarden EUR übernommen.

In Europa bietet LCM mit seinen Sparten Beratung und Vermögensverwaltung beispiellose Fachkompetenz in den Bereichen gesunde und notleidende Kredite. In den vergangenen drei Jahren hat LCM in Zusammenarbeit mit seinem Joint-Venture-Partner Insight Investment Management zwei NPL-Fonds für Endverbraucher auf den Markt gebracht. Unter der Dachmarke LCM Partners wird LCM im Jahr 2014 zudem einen neuen Credit Opportunities Fund starten.

Die 1998 gegründete Firmengruppe, deren Führungsriege bereits seit über 10 Jahren unverändert Bestand hat, befindet sich mehrheitlich im Besitz der Firmengründer und der Geschäftsleitung. Die Firmengruppe verfügt über eine beispiellose globale Tragweite und erzielt seit mehr als 15 Jahren eine durchschnittliche jährliche Kapitalrendite von 13 % ohne jede Fremdfinanzierung.

LCM Partners und Link Financial Outsourcing gehören zur Link Financial Group.

