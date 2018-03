European Capital erzielt Verkaufserlös von 25,5 Millionen EUR sowie 1,8-fachen Renditefaktor bei Ausstieg aus Biscuits Poult

St. Peter Port, Guernsey (ots/PRNewswire) - European Capital Limited

und seine konsolidierten Tochterunternehmen ("European Capital") gaben heute bekannt, dass sie bei der Auflösung ihrer Beteiligung an Biscuits Poult ("Poult" bzw. das "Unternehmen") einen Verkaufserlös von 25,5 Millionen EUR erzielt haben. European Capitals Beteiligung geht zu Ende, da Poult seine polnische Tochtergesellschaft (Dr Gerard) zu 100 % an Bridgepoint veräußert und den entsprechenden Veräußerungserlös zur vollständigen Rückzahlung aller Fazilitäten verwendet hat, die 2006 zur Unterstützung des Secondary Buyout des Unternehmens durch LBO France zur Verfügung gestellt worden sind.

Zum damaligen Zeitpunkt investierte European Capital einen Betrag von 12,5 Millionen EUR in Form von Mezzanine- und Second-Lien-Fazilitäten. Im Dezember 2012 erwarb man auf dem Sekundärmarkt zudem weitere vorrangige sowie Second-Lien-Fazilitäten im Wert von 7,5 Millionen EUR. Bezogen auf die Gesamtinvestition erwirtschaftete European Capital durch diese Rückzahlung einen 1,8-fachen Renditefaktor, wobei sich der interne Zinsfuß (IZF) über die Gesamtlaufzeit der Investition auf 13,9 % belief.

Das 1883 gegründete Unternehmen Poult ist der führende französische Private-Label-Hersteller von Süßgebäck und der zweitgrößte Gebäckhersteller Frankreichs. Zu Poults Kundenkreis zählen alle großen Einzelhandelsketten und Harddiscounter in Frankreich. Das Unternehmen mit Sitz in Toulouse betreibt fünf Produktionsstandorte und beschäftigt etwa 875 Mitarbeiter. In den vergangenen Jahren hat Poult seine Führungsposition in Frankreich gefestigt und sein Auslandsgeschäft erfolgreich vorangetrieben. Nähere Informationen zu Poult finden Sie hier: www.biscuits-poult.fr.

"Wir sind mit dem Ergebnis dieser Transaktion äußerst zufrieden", so Tristan Parisot, der Geschäftsführer von European Capital Financial Services Limited. "Wir suchen weiterhin aktiv nach reizvollen privaten Anlagemöglichkeiten in Midcap-Unternehmen mit einem Firmenwert von bis zu 500 Millionen EUR, die sich eine führende Stellung auf Wachstumsmärkten erarbeitet haben. Angesichts der unangefochtenen Marktführerschaft des Unternehmens in Frankreich, wie der 35-prozentige Marktanteil auf dessen Zielmarkt belegt, ist Poult ein perfektes Beispiel für diese Ausrichtung."

"Wir sind sehr erfreut, während der Laufzeit unserer Beteiligung mit dem Unternehmen, seiner Geschäftsleitung und LBO France zusammengearbeitet zu haben", so Stephane Legrand, Geschäftsführer bei European Capital Financial Services Limited. "Besonders beeindruckt waren wir von Poults Fähigkeit, fortlaufend Innovationen hervorzubringen und Marktveränderungen im Voraus zu erkennen, obwohl das Unternehmen bereits die höchste Produktqualität und das umfangreichste Gebäcksortiment aller Wettbewerber zu bieten hat."

"European Capital hat großes Interesse an Poults strategischer Ausrichtung gezeigt und in kürzester Zeit ein umfassendes Verständnis der Geschäfte des Unternehmens entwickelt. Wir wissen es sehr zu schätzen, das Unternehmen als Finanzierungspartner und wertvolles Vorstandsmitglied an unserer Seite gehabt zu haben", so Carlos Verkaeren, der CEO von Biscuits Poult.

"Wir sind über die Zusammenarbeit mit European Capital im Rahmen unserer siebenjährigen Beteiligung an Poult sehr zufrieden und schätzen die Unterstützung und Beiträge für das Unternehmen sehr", so Thomas Boulman, Partner bei LBO France.

INFORMATIONEN ZU EUROPEAN CAPITAL European Capital ist eine Investmentgesellschaft, die europaweit in Form von Eigenkapital, Mezzanine-Finanzierungen und vorrangigen Schuldverschreibungen investiert und Vermögenswerte in Höhe von 1 Milliarde EUR verwaltet. European Capital ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von American Capital, Ltd ("American Capital"). Geführt wird das Unternehmen von European Capital Asset Management Limited ("ECAM" bzw. der "Anlageverwalter"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von American Capital. Der Anlageverwalter unterhält Niederlassungen in London und Paris und beschäftigt 55 Mitarbeiter. Seit der Firmengründung hat European Capital Limited in Europa bereits 3,5 Milliarden EUR in über 100 Unternehmen investiert. European Capital und dessen Tochtergesellschaften befassen sich mit erstrangig besicherten und Mezzanine-Finanzierungsmöglichkeiten in Höhe von 10 Millionen bis 100 Millionen Euro oder Pfund-Sterling sowie mit One Stop Buyouts® in Höhe von bis zu 400 Millionen. Nähere Informationen erhalten Sie auf www.EuropeanCapital.com.

INFORMATIONEN ZU AMERICAN CAPITAL American Capital, Ltd. ist eine börsennotierte Kapitalbeteiligungs- und globale Vermögensverwaltungsgesellschaft. Sowohl direkt als auch über die eigene Vermögensverwaltung beschafft, garantiert und verwaltet American Capital Investitionen in mittelständische Kapitalbeteiligungen sowie Fremdfinanzierungen, Immobilien und strukturierte Produkte. American Capital verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 20 Milliarden $, einschließlich der Vermögenswerte aus der eigenen Bilanz und des von Partnergesellschaften verwalteten Provisionsgeschäfts. Insgesamt verwaltet das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von 117 Milliarden $ (einschließlich Fremdfinanzierungen). Über eine Tochtergesellschaft verwaltet American Capital auch die börsennotierte American Capital Agency Corp. mit einem Nettobuchwert von etwa 10 Milliarden $ sowie die American Capital Mortgage Investment Corp. mit einem Nettobuchwert von etwa 1 Milliarde $. American Capital und dessen Tochtergesellschaft European Capital unterhalten acht Niederlassungen in den USA und Europa. Die beiden Unternehmen ziehen Investitionsmöglichkeiten in Höhe von 10 Millionen bis 750 Millionen $ in Betracht. Nähere Informationen erhalten Sie auf www.AmericanCapital.com.

