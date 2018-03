ÖH-Projekt "Studieren Probieren" ist Erfolgsmodell

Schnupperangebot für Schüler_innen ist ausgelastet

Wien (OTS) - Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) bietet seit etwas mehr als drei Jahren ein Programm an, das Schüler_innen das hautnahe Kennenlernen von einzelnen Studienrichtungen ermöglicht. Bei "Studieren Probieren" (http://studierenprobieren.at) bieten einzelne Studierende Schnuppertermine für Schüler_innen an. Julia Freidl vom Vorsitzteam der ÖH: "Das Projekt hat seine Kapazitätsgrenzen erreicht. Es gibt so viele Schüler_innen, die diese Unterstützung bei der Studienwahl wollen. Die Rückmeldungen von Studierenden wie Schüler_innen sind sehr positiv." In den letzten drei Jahren stieg die Zahl der Anmeldungen von Semester zu Semester. Freidl: "Für uns ist das eine ganz besondere Motivation weiterzumachen."

Das "Studieren Probieren"-Team betreute von März 2011 bis Dezember 2013 rund 5200 Anmeldungen von interessierten Schüler_innen. Im laufenden Semester meldeten sich bereits 2000 Schüler_innen an. "Es ist zu erwarten, dass auch im Jänner noch etliche Anmeldungen kommen", so Julia Freidl. Die immense Zahl an Interessierten stellt für die ÖH eine besondere Herausforderung dar. Vor allem die Suche nach Studierenden, die einen halben Tag mit einer Gruppe Studieninteressierter verbringen, gestaltet sich zunehmend schwierig. "Wir rufen natürlich alle Studierenden auf, sich zu melden und einen Schnuppertermin anzubieten", sagt die Studierendenvertreter_innen.

Die ÖH bietet Studierenden umfassende Beratung in allen Bereichen. Bei der Studienwahl bietet die Studierendenvertretung persönliche und telefonische Beratung und diverse Programme (http://studienplattform.at) an. "Wir wollen, dass Studierenden geholfen wird und wollen diese Angebote auch ausbauen", meint Julia Freidl.

