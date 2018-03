Mitterlehner verlängert Spritpreis-Verordnung und Spritpreisrechner

Verordnungen zu 12-Uhr-Regelung und Spritpreisrechner novelliert - Mehr Wettbewerb und Transparenz für Autofahrer

Wien (OTS/BMWFJ+BMWF) - Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner hat die mit Jahresende befristete Spritpreis-Verordnung sowie den Spritpreisrechner bis Ende 2016 verlängert. Die entsprechenden Verordnungen sind heute in Kraft getreten. "Damit sichern wir auch in Zukunft Wettbewerb und Transparenz am heimischen Treibstoffpreismarkt. Den Autofahrern wird die Auswahl der günstigsten Tankstelle in ihrer Umgebung deutlich erleichtert", betont Mitterlehner.

So wie bisher dürfen die Tankstellen die Spritpreise nur um zwölf Uhr mittags erhöhen, während Preissenkungen jederzeit und beliebig oft möglich sind. Diese Regelung wurde von den Autofahrern gut angenommen und hat auch der Anfechtung durch die Mineralölbranche beim Verfassungsgerichtshof standgehalten. Ebenfalls verlängert wurde die verpflichtende Meldung der Preisänderungen durch die Tankstellenbetreiber. Die auf dieser Basis im Spritpreisrechner abrufbaren Preise lassen rund um die Uhr aktuelle Preisvergleiche zu. Zudem empfehlen die Autofahrerclubs, nach Möglichkeit am Vormittag zu tanken, um von den dann im Regelfall günstigeren Preisen zu profitieren.

Rückfragen & Kontakt:

Wissenschafts- und Wirtschaftsministerium

Mag. Waltraud Kaserer

Pressesprecherin des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5108 / Mobil: +43 664 813 18 34

waltraud.kaserer @ bmwfj.gv.at

www.bmwfj.gv.at



Mag. Volker Hollenstein

Stv. Pressesprecher des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5193 / Mobil: +43 664 501 31 58

volker.hollenstein @ bmwfj.gv.at