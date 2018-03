Das Parlament gratuliert

Runde Geburtstage aktiver und ehemaliger Abgeordneter im Jänner

Wien (PK) - Prominente JubilarInnen und ein Überblick:

Barbara Prammer - die Nationalratspräsidentin wird 60

Barbara Prammer ist seit 30. Oktober 2006 Nationalratspräsidentin und damit die erste Frau an der Spitze des österreichischen Nationalrats. Erst in diesem Jahr wurde sie am 29. Oktober 2013 vom Nationalrat für weitere fünf Jahre in ihrem Amt bestätigt. Seit ihrem Amtsantritt bemüht sich Barbara Prammer erfolgreich darum, über die tagespolitischen Themen hinaus das Parlament für einen gesellschaftspolitischen, wissenschaftlichen und kulturellen Diskurs zu öffnen. Vor allem Jugendliche für die Werte der Demokratie zu sensibilisieren, ist ihr ein besonderes Anliegen.

Ab 1991 war Prammer zunächst als Landtagsabgeordnete und Zweite Landtagspräsidentin in der oberösterreichischen Landespolitik tätig. 1995 wurde sie als Landesrätin für Wohnbau, Naturschutz und Verwaltungspolizei das erste weibliche Mitglied der oberösterreichischen Landesregierung und von der Bundes-SPÖ als eine der stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. 1997 wurde Barbara Prammer in die Bundesregierung berufen, drei Jahre lang führte sie als Bundesministerin das Ressort Frauenangelegenheiten und Konsumentenschutz. Im gleichen Jahr übernahm sie auch - bis 2009 -den Vorsitz der SPÖ-Frauen. Seit der Nationalratswahl im Oktober 1999 ist Barbara Prammer Abgeordnete zum Nationalrat.

Geboren wurde Barbara Prammer am 11. Jänner 1954 in Ottnang am Hausruck/Oberösterreich, einer Bergarbeitergemeinde mit langer sozialdemokratischer Tradition. Dieses Umfeld und die politische Aktivität ihrer Familie trugen schon bald zur politischen Sozialisierung Prammers bei, ihr Engagement in der Jungen Generation der SPÖ begann in den 70er Jahren. Die Grundwerte der Sozialdemokratie prägen seitdem ihr Tun in allen ausgeübten politischen Funktionen - was aber ihrer Objektivität als Nationalratspräsidentin keinesfalls entgegensteht. Ihren Auftrag sieht sie darin, einerseits zu einer sachlichen Zusammenarbeit zwischen Regierung und Parlament beizutragen, andererseits aber die Interessen des Nationalrats mit Nachdruck zu vertreten.

Nach ihrer Matura an der Handelsakademie Vöcklabruck begann Barbara Prammer 1973 ihre Ausbildung beim Gemeindeamt Ottnang. Neben anderen Zuständigkeitsbereichen übte sie auch die Aufgabe als Standesbeamtin aus. 1978 verließ sie ihre Heimatgemeinde, um an der Johannes-Kepler-Universität Linz ein Studium der Soziologie zu absolvieren. Nach ihrem erfolgreichen Abschluss arbeitete sie als Sozial- und Berufspädagogin im Beruflichen Bildungs- und Rehabilitationszentrum (BBRZ). Anschließend war sie bei der AMS Landesgeschäftsstelle Oberösterreich tätig, derzeit ist sie in dieser Funktion karenziert.

Alexander Van der Bellen 70

Seinen 70. Geburtstag feiert Alexander Van der Bellen am 18. Jänner. Geboren 1944 in Wien, verschlug es ihn früh nach Innsbruck, wo er ab 1950 die Volksschule besuchte. Im Anschluss absolvierte er das Innsbrucker Akademische Gymnasium, wo er 1962 maturierte. Er studierte Volkswirtschaft an der Universität Innsbruck und promovierte 1970 zum Doktor.

Zu diesem Zeitpunkt war Van der Bellen schon geraume Zeit wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Finanzwissenschaft, wo er 1971 auch Universitätsassistent wurde. 1976 erhielt er eine außerordentliche Professur an der Innsbrucker Universität, 1980 wurde er Ordentlicher Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Wien. In dieser Funktion war Van der Bellen zeitweise auch Dekan der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät.

1994 tat Van der Bellen schließlich den Schritt in die Politik. Er kandidierte für die Grünen bei den Nationalratswahlen und wurde zum Abgeordneten gewählt. Dort stieg er rasch zum inneren Führungskreis der Grünen auf und avancierte 1997 zum Bundessprecher dieser Partei. Nach den Nationalratswahlen im Herbst 1999 löste Van der Bellen die Abgeordnete Petrovic auch in der Grünen Klubleitung ab, sodass der Wirtschaftswissenschaftler beide Spitzenfunktionen der Grünen in seiner Person vereinte. Anfang 2003 leitete er zudem das Grüne Verhandlungsteam bei den Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP. Nach der Wahlniederlage der Grünen im September 2008 legte Van der Bellen, der sich wegen seiner Fachkompetenz und seiner britisch-ruhigen Art des Respekts aller Fraktionen erfreute, seine Führungsfunktionen zurück und gehörte dem Nationalrat bis 2012 als einfacher Abgeordneter an.

Reinhard Todt 65

Reinhard Todt, der im zweiten Halbjahr 2013 dem Bundesrat vorsteht, wird am 22. Jänner 65. Geboren 1949 in St. Pantaleon in Oberösterreich, absolvierte er nach der Pflichtschule die Ausbildung zum Maschinenschlosser und legte die Facharbeiterprüfung ab. Von 1967 bis 1971 arbeitete Todt in Salzburg bei der Firma Palfinger. In den Jahren 1971 bis 1972 arbeitete er als Abteilungsleiter im Schaltanlagenbau der Firma Ausserhofer. Nach seinem Umzug in die Bundeshauptstadt Wien schloss er 1988 die Berufsreifeprüfung ab und absolvierte den Lehrgang für Politikwissenschaft und Geschichte an der Universität Wien.

Bereits in jungen Jahren entwickelte Todt ein starkes soziales Engagement und so war es für ihn die logische Konsequenz, den Schritt in die aktive Politik zu gehen. 1968 sammelte Todt erste politische Erfahrungen als Bezirksvorsitzender der Sozialistischen Jugend Salzburg/Stadt. Von 1989 bis 2001 bekleidete er schließlich das Amt des Bezirksrates von Simmering.

In den Jahren 1998 bis 2008 war Todt außerdem als leitender Sekretär und Projektleiter der SPÖ Wien sowie als Klubvorsitzender der SPÖ-Bezirksräte Wien/Simmering tätig. Seit 2008 ist Reinhard Todt in seiner Funktion als Generalsekretär des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) für die ältere Generation im Einsatz.

Seit dem 27. April 2001 ist Reinhard Todt Mitglied des Österreichischen Bundesrates. Todt, der im Bundesrat bereits die Ämter des Vizepräsidenten und des Vorsitzenden der Bundesratsfraktion innehatte, wurde im Juli 2013 Präsident des Bundesrates. Einen besonderen Schwerpunkt seiner Arbeit legt der amtierende Bundesratspräsident und PVÖ-Generalsekretär dabei auf den Einsatz für Österreichs SeniorInnen.

Maria Rauch-Kallat 65

Ihren 65. Geburtstag begeht die ehemalige Bundesministerin Maria Rauch-Kallat am 31. Januar. Geboren 1949 in Wien, maturierte sie 1967 an einem Realgymnasium, ehe sie den Beruf der Hauptschullehrerin ergriff. Im Laufe der Jahre erwarb sie die Lehrberechtigung für Englisch, Russisch, Geographie und Leibesübungen.

Rauch-Kallat war bis 1983 als Lehrerin tätig und wechselte 1983 zum Sozialen Hilfswerk. Dort übernahm sie das Amt der Landesgeschäftsführerin bis 1992. 1983 wurde sie zudem vom Wiener Landtag in den Bundesrat entsandt, ehe sie von 1987 bis 1992 Abgeordnete zum Wiener Landtag war.

Zweimal gehörte Rauch-Kallat in der Folge der Bundesregierung an. Von 1992 bis 1995 amtierte sie als Umweltministerin, von 2003 bis 2007 war sie Gesundheitsministerin. Überdies war Rauch-Kallat seit 1988 Landesleiterin der Wiener ÖVP-Frauen und seit 1998 Bundesleiterin der ÖVP-Frauen. Von 1995 bis 2003 bekleidete sie das Amt der Generalsekretärin der ÖVP. Dem Nationalrat gehörte Rauch-Kallat insgesamt zehn Jahre an, erstmals von 1995 bis 1999 und zuletzt von 2006 bis 2008.

Alle runden Geburtstage im Jänner:

Josef Posch, ehemaliger Bundesrat (S) - 80. Geburtstag am 4. Jänner,

Luis Fuchs, ehemaliger Abgeordneter (V) - 70. Geburtstag am 8. Jänner,

Barbara Prammer, Präsidentin des Nationalrats (S) - 60. Geburtstag am 11. Jänner,

Walter Posch, Mitglied des Europaparlaments a.D. sowie ehemaliger Abgeordneter (S) - 60. Geburtstag am 15. Jänner,

Alexander Van der Bellen, ehemaliger Abgeordneter (G) - 70. Geburtstag am 18. Jänner,

Peter Pilz, Abgeordneter (G) - 60. Geburtstag am 22. Jänner,

Reinhard Todt, Präsident des Bundesrats (S) - 65. Geburtstag am 22. Jänner,

Aloisia Fischer, ehemalige Bundesrätin (V) - 60. Geburtstag am 23. Jänner,

Maria Rauch-Kallat, Bundesministerin a.D. sowie ehemalige Abgeordnete und Bundesrätin (V) - 65. Geburtstag am 31. Jänner.

HINWEIS: Biographische Angaben über alle ParliamentarierInnen seit 1918 finden Sie auf www.parlament.gv.at in der Rubrik "Wer ist wer". (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pk @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at