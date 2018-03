EANS-Adhoc: WIENER PRIVATBANK SE: HAUPTVERSAMMLUNG BESCHLIESST DURCHGREIFENDE NEUFASSUNG DER SATZUNG UND WÄHLT NEUEN AUFSICHTSRAT

20.12.2013

WIENER PRIVATBANK SE: HAUPTVERSAMMLUNG BESCHLIESST DURCHGREIFENDE NEUFASSUNG DER SATZUNG UND WÄHLT NEUEN AUFSICHTSRAT

Wien, 20. Dezember 2013. Die außerordentliche Hauptversammlung der Wiener Privatbank SE hat eine durchgreifende Neufassung der Satzung beschlossen. Diese hat insbesondere den Wechsel der Organstruktur der Wiener Privatbank von einem monistischen in ein dualistisches System mit Aufsichtsrat und Vorstand zum Zweck.

Aufgrund dieser Satzungsänderung wurden neue Aufsichtsratsmitglieder bestellt. Die außerordentliche Hauptversammlung wählte Mag. Susanne Althaler, Dr. Gottwald Kranebitter, Günter Kerbler, Mag. Johann Kowar sowie Heinz Meidlinger mit Wirkung zum Tag der Eintragung der durchgreifenden Neufassung der Satzung in das Firmenbuch in den Aufsichtsrat der Gesellschaft.

Für die Übergangszeit bis zur Eintragung der durchgreifenden Neufassung der Satzung wurden Mag. Susanne Althaler, Dr. Gottwald Kranebitter, Günter Kerbler, Mag. Johann Kowar sowie Heinz Meidlinger befristet in den Verwaltungsrat der Gesellschaft gewählt. Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder legten ihr Mandat mit Ende der Hauptversammlung zurück. In der konstituierenden Verwaltungsratssitzung am 20. Dezember 2013 wurde Dr. Gottwald Kranebitter zum Verwaltungsratsvorsitzenden und Mag. Johann Kowar zum Stellvertreter des Verwaltungsratsvorsitzenden bestellt.

Weiters hat der Verwaltungsrat in seiner heutigen Sitzung den Kapitalmarkt-Experten und bisherigen Managing Director der Wiener Privatbank SE, Herrn Eduard Berger, mit sofortiger Wirkung in das Geschäftsführende Direktorium berufen. Er folgt damit Mag. Michael Sieghart nach, der auf eigenen Wunsch aus dem Geschäftsführenden Direktorium ausscheidet und sich beruflich neuen Herausforderungen stellen wird.

