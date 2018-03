Online Petition: www.familienbeihilfeanheben.at weiterhin aktiv!

Großer Erfolg: In nur zehn Tagen wurden über 10.000 Unterschriften für eine Anhebung der Familienbeihilfe gesammelt. Familienverbände kündigen an: "Wir machen weiter!"

Wien (OTS) - Mehr als 10.000 Personen haben die Online Petition www.familienbeihilfeanheben.at bereits unterstützt. Familienbeihilfe anheben ist eine Aktion der sechs Familienorganisationen (Katholischer Familienverband, die Kinderfreunde, der Familienbund, die Plattform für Alleinerziehende, der Freiheitliche Familienverband und FamilienZukunftÖsterreich), die erstmals gemeinsam an einem Strang ziehen, um die Interessen der Familien durchzusetzen. Nachdem die Familienbeihilfe seit 14 Jahren nicht angehoben wurde, fordern die Familienorganisationen nun eine sofortige und dann regelmäßige, gesetzlich festgeschriebene Wertanpassung der Familienbeihilfe.

Die Solidarität aus der Bevölkerung mit den Anliegen der Familien ist enorm: "Jeder Cent der in ein Familie investiert wird, ist eine Investition in die Zukunft", findet etwa Sonja A. in ihrer Unterstützungserklärung. "Die Familienbeihilfe sollte ganz selbstverständlich automatisch der Inflation angepasst werden. Sie sollte überhaupt erhöht werden, um es Familien leichter zu machen, sich Kinder leisten zu können", ist die Forderung von Andreas B.

Die Anhebung der Familienbeihilfe mit 1. Juli 2014 wurde im aktuellen Regierungsprogramm unter Budgetvorbehalt in Aussicht gestellt.

"Wir machen weiter", sind sich die Familienorganisationen einig, damit auch die zweite Forderung der Petition, die gesetzlich verankerte regelmäßige Wertanpassung der Familienbeihilfe, erfüllt wird.

Die Petition bleibt aufrecht, Unterstützer können sich nach wie vor auf www.familienbeihilfeanheben.at eintragen und Solidarität mit den Familien zeigen!

