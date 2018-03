Aufsichtsrat bestellt neuen Hypo Alpe-Adria-Bank International AG Vorstandsvorsitzenden

Klagenfurt am Wörthersee/Wien - 20.12.2013 (OTS) - Erfahrener Banken-und Osteuropafachmann Alexander Picker wechselt von Chefsessel in Hypo Bosnien und Herzegowina auf CEO Posten in Klagenfurt -restlicher Hypo Alpe Adria Vorstand unverändert

Der Aufsichtsrat der Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (HAA) hat in seiner heutigen turnusmäßigen Sitzung Herrn Dr. Alexander Picker zum neuen Vorsitzenden des Vorstands der Bank bestellt. Die Entscheidung erfolgte nach Abschluss eines öffentlichen Auswahlverfahrens und komplettiert den Vorstand der HAA wieder auf vier Mitglieder. Die bisherigen Vorstände Mag. Wolfgang Edelmüller (CRO und stv. Vorstandsvorsitzender), Mag. Johannes Proksch (CFO) und Dipl.- Kfm. Rainer Sichert (COMO) verbleiben in ihren Positionen.

Langjährige Erfahrung als Vorstandsvorsitzender

Mit dem 51-jährigen Picker übernimmt ein ausgewiesener Banken- und Südosteuropa Kenner den Vorsitz im Vorstand der Hypo Alpe-Adria-Bank International AG. Der gebürtige Salzburger begann seine Bankkarriere 1989 in der UniCredit Bank Austria in Wien und war die letzten 17 Jahre Mitglied diverser Bank-Vorstands-Teams unter anderem in Russland und Polen. Als Vorstandsvorsitzender stand Picker zwischen 2004 und 2007 der UniCredit Bank in Serbien vor, danach leitete er als CEO die Geschäfte der ATF Bank in Kasachstan. Schon in diesen Funktionen sammelte er fundierte Erfahrung im Krisenmanagement sowie bei der Restrukturierung und Abwicklung von Banken.

Für die HAA ist der studierte Jurist und Slawist seit Februar 2011 tätig. Zuerst als Vorstandsvorsitzender in Slowenien, wo nicht zuletzt die juristische Aufarbeitung der Vergangenheit der Bank zu seinen Aufgaben zählte. Im März 2012 wurde Picker dann an die Spitze des Vorstands der Hypo Alpe-Adria-Bank in Bosnien und Herzegowina berufen.

Vorstand für "vielschichtige Aufgaben" gerüstet

"Mit Dr. Picker können wir einen versierten Fachmann an der Vorstandsspitze der Hypo Alpe-Adria-Bank begrüßen, der sowohl hinsichtlich des Bankgeschäfts als auch der Region und der besonderen Situation der Bank umfangreiche Erfahrung mitbringt. Wir sind überzeugt, mit dem neuen CEO in Zusammenarbeit mit den bisherigen Mitgliedern des Vorstands die vielschichtigen Herausforderungen bei der Restrukturierung, Privatisierung und dem Abbau bestmöglich bewältigen zu können.", erklärte der Vorsitzende des Aufsichtsrats der HAA, Dr. Klaus Liebscher.

Amtsantritt 1. Jänner 2014

Der neue CEO betonte am Rande der Sitzung "sich der Bedeutung der Aufgabe für die Bank, die Republik Österreich als Eigentümerin sowie die tausenden Mitarbeiter und Kunden bewusst zu sein." Einer seiner ersten Schritte werde eine Vorstellung bei der Belegschaft sein, so Picker. Amtsantritt für den dreifachen Familienvater ist der 1. Jänner 2014.

Hypo Alpe Adria:

Die Hypo Alpe Adria (HAA) ist ein Bankennetzwerk, das sein Kerngeschäft im Wesentlichen in sieben Ländern der Alpen Adria Region betreibt. Neben Tochterbanken in Österreich (HBA) und Italien (HBI) bildet der südosteuropäische Markt traditionell das Rückgrat der HAA. Das eigenständige SEE-Netzwerk bestehend aus Instituten in Slowenien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro ist ebenso wie die HBA und die HBI unter dem Dach der gemeinsamen Holding HBInt. mit Sitz in Klagenfurt, Österreich.

Die rund 6.700 Mitarbeiter im Netzwerk betreuen 1,3 Millionen Kunden, unter ihnen zahlreiche Klein- und Mittelbetriebe, Privatkunden sowie Gemeinden und Kommunen. Die starke regionale Verankerung der Banken der HAA macht sie zu wichtigen und vor allem in Südosteuropa zentralen Trägern von Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Gesellschaft, in der sie tätig sind.

Zur Bewältigung der aus den expansiven Jahren und insbesondere seit dem Ausbruch der Finanzkrise entstandenen hohen Belastung aus problembehafteten Finanzierungen wurde nach Notverstaatlichung mit der Heta Asset Resolution eine über die Region gespannte Organisationsstruktur installiert, die den fokussierten Abbau wertschonend vorantreibt.

Die HAA befindet sich zu 100 % im Besitz der Republik Österreich.

