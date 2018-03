Weihnachtsspende: VBV-Pensionskasse spendet 10.000 Euro für Haus der Barmherzigkeit

Statt Weihnachtsgeschenke unterstützt VBV-Pensionskasse das HB. Otto Lauer überreichte den Spendenscheck an Christoph Gisinger.

Wien (OTS) - Die Versorgung von Menschen im Alter gewinnt immer mehr an Bedeutung. Dieses wichtige Thema verbindet auch das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit mit der VBV-Pensionskasse. Ein gemeinsamer Leitgedanke, der die größte überbetriebliche Pensionskasse auch heuer wieder dazu veranlasst hat, auf Weihnachtsgeschenke zu verzichten und die Mittel stattdessen für einen karitativen Zweck zu spenden. Heute überreichte Mag. Otto Lauer, Marketingleiter der VBV, im Namen der Pensionskasse den Scheck in der Höhe von 10.000 Euro an Dr. Christoph Gisinger, Institutsleiter des Haus der Barmherzigkeit.

"Ältere und pflegebedürftige Menschen brauchen unsere besondere Zuwendung. Im Haus der Barmherzigkeit bekommen diese Menschen nicht nur die Betreuung und Pflege, die sie brauchen, sondern vor allem finden sie dort ein Zuhause, erklärt Otto Lauer. "Die VBV-Pensionskasse unterstützt uns bereits seit vielen Jahren. Gerade solche treuen Spender tragen dazu bei, dass wir unsere Pflege- und Betreuungsqualität sicherstellen und weiter ausbauen und so unseren Bewohnerinnen und Bewohnern die bestmögliche Versorgung zukommen lassen können", bedankt sich Christoph Gisinger.

Über die VBV

Die VBV-Pensionskasse ist Österreichs Marktführer bei Betriebspensionen. Rund 5.000 Arbeitgeber aus allen Bereichen der Wirtschaft und des öffentlichen Sektors haben ihre betriebliche Altersvorsorge der VBV anvertraut. Damit haben eine 1/4 Million Menschen eine ergänzende Pensionsvorsorge über die VBV.

Die "Haus der Barmherzigkeit"-Gruppe

Das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit bietet seit mehr als 135 Jahren schwer pflegebedürftigen Menschen eine Langzeit-Betreuung mit mehr Lebensqualität. In fünf Pflegekrankenhäusern bzw. -heimen sowie vierzehn Wohngemeinschaften in Wien und Niederösterreich leben rund 1.300 geriatrische und jüngere KlientInnen mit mehrfachen Behinderungen. Neben der bestmöglichen medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Versorgung wird besonderer Wert auf einen selbstbestimmten und abwechslungsreichen Alltag gelegt.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/5008

