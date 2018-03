Stronach/Köfer/Prasch: 2014 muss als das Jahr der Reformen in die Geschichte Kärntens eingehen!

Team Stronach fordert Erhöhung des Reformtempos und Mut zu nachhaltigen Veränderungen

Klagenfurt (OTS) - "2013 war zweifelsfrei ein sehr ereignisreiches Jahr für die Kärntner Politik, wirkliche Veränderungen haben aber nicht stattgefunden. Die so dringend notwendigen Reformen sind derzeit nicht im Eil- sondern im Schneckentempo unterwegs - das muss sich ändern! Das Team Stronach ist bereit!" Mit diesen Worten kommentieren der Landesrat des Team Stronach für Kärnten, Gerhard Köfer und Hartmut Prasch, Obmann der TS-IG im Kärntner Landtag, das abgelaufene politische Jahr 2013, das von einem totalen Machtumschwung geprägt war, der aber keineswegs zu einem neuen politischen Grundsatzstil in Kärnten führte.

Die von der Linkskoalition großspurig angekündigten Reformen und Änderungen müssten jetzt mit Nachdruck verfolgt werden. "Wir sind nicht zu 100 Prozent davon überzeugt, dass der Reformwille bei SPÖ, ÖVP und Grünen in großem Maße vorhanden ist, anders ist es nicht zu erklären, dass es wichtige Anträge des Team Stronach zu Struktur-, Haushaltsrecht- und Demokratiereformen noch nicht einmal auf eine Tagesordnung einer Ausschusssitzung geschafft haben", kritisiert Prasch, der vor allem an die Aufgabenreform in der Regierung große Erwartungen knüpft. "Auch die Abschaffung des Proporzes muss 2014 auf der politischen Agenda des Landes einen wichtigen Stellenwert einnehmen, ebenso wie die Abschaffung von Verwaltungswucher und Bürokratiemonstern, die dem Wirtschaftsstandort Kärnten nachhaltigen Schaden zufügen."

Köfer schlägt in dieselbe Kerbe und fordert Mut und Tempo für Neues. "Das Team Stronach ist auch in der Regierung der Garant für mutige Politik und Strukturveränderungen. Allein mein Referatsbereich zeigt eindrucksvoll vor, wie man nachhaltige und zukunftsfähige Politik gestalten kann." Eine sofortige Abkehr von der Kameralistik ist zudem eine der zentralen Forderungen Köfers: "Die Haushaltsreform muss bis zum 31. Dezember 2014 abgeschlossen sein - mit dem Neujahrstag im Jahr 2015 muss eine neue Ära für Kärnten beginnen! Auch das Nulldefizit muss 2016 erreicht werden, die budgetäre Lage Kärntens erfordert Veränderungen und wegweisende Entscheidungen für die Zukunft."

Prasch verdeutlicht die zukünftige Positionierung des Team Stronach in der politischen Landschaft Kärntens: "Wir sind eine offene Bewegung, die mit klaren Werten und einer klaren Haltung an die Herausforderungen der nächsten Jahre herangeht, und wir verschließen uns keinesfalls vor der Wahrheit. Zu dieser Wahrheit gehört für uns auch, dass wir die soziale Treffsicherheit erhöhen und gleichzeitig politische Tabus abbauen. Das Team Stronach ist der Partner, wenn es darum geht, Veränderungen und Reformen auf den Weg zu bringen."

Harte Kritik erntet abschließend vom Team Stronach die FPÖ: "Die ehemalige Landeshauptmann-Partei ist scheinbar nach wie vor mit so vielen internen Querelen und offenen Gerichtsprozessen beschäftigt, dass sie keine Zeit für das Wesentliche der Kärntner Landespolitik hat. Konstruktive und umsetzbare Vorschläge sind bei den Freiheitlichen seit Monaten nicht mehr vorhanden, eine moderne Oppositionspolitik schaut anders aus", schließen Köfer und Prasch.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas-Martin FIAN

Tel.: 0650 8650564

mail: thomas.fian @ teamstronach.at