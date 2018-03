FPÖ-Neubauer: Sozialist Edlinger findet unsoziale Seniorenpolitik "durchaus akzeptabel"

Senioren erhalten im Schnitt 10Euro Anpassung

Wien (OTS) - "Als durchaus akzeptabel bezeichnet heute der Vorsitzende des Wiener Pensionistenverbandes, Rudolf Edlinger das Koalitionsabkommen zwischen SPÖ und ÖVP und findet es begrüßenswert, dass keine weiteren Einschnitte bei bestehenden Pensionen vorgesehen sind.

Es ist bezeichnend für einen sozialistischen Seniorenvertreter, dass er sich mittlerweile damit zufrieden gibt, dass Mindestpensionisten nach der "tollen" Pensionsanpassung im Jahre 2014 um satte 10 Eurouro mehr erhalten. 20Euro würde eine durchschnittliche Anpassung ausmachen, 10Euro werden aber schon wieder durch das im Regierungsprogramm enthaltene Belastungspaket abgezogen, weshalb der Betrag von 10Eurouro herauskommt.

Edlinger ist somit zufrieden, dass nicht noch mehr Gemeinheiten bei den Pensionisten im Regierungsübereinkommen stehen; dass sich die Politik insgesamt aber an Verbesserungen orientieren sollte, nicht am Stillstand, scheint bei den Sozialisten unter Faymann wohl mittlerweile abgehakt worden zu sein. Eigentlich war auch nichts anderes zu erwarten, wurde dieses Koalitionspaket für die Pensionisten mit Einverständnis von Khol(ÖVP) und Karl Blecha(SPÖ) maßgeblich ohne Gegenprotest mitgetragen", so der freiheitliche Seniorensprecher NAbg. Werner Neubauer heute in einer Stellungnahme.

Traurig ist, dass es der Wiener Pensionistenverband zu einer seiner wichtigsten Forderungen erheben muss, dass eine gesetzlich verankerte Regelung, nämlich die jährliche Wertanpassung der Pensionen, realisiert werden soll! "Offenbar wird hinter den Kulissen auch bereits an dieser derzeitigen Regelung massiv gerüttelt!", mutmaßt Neubauer.

"Nur die FPÖ hat sich gegen diese Praxis von Anfang an verwehrt und sogar die Anpassung in Höhe des Pensionistenpreisindex es gefordert, ohne Erfolg, weil auch die, ach so sozialen, Sozialisten dagegen gestimmt haben. Herrn Edlinger sei gesagt, akzeptabel wäre dieses Koalitionsabkommen für die Pensionisten dann gewesen, wenn es die längst überfällige Pensionsreform beinhaltet hätte, wie die FPÖ sie fordert. Ein einziges System nach ASVG-Vorbild, DAS ist sozial und gerecht", so Neubauer abschließend.

