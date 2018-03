Pressegespräch zum Tag der Überflieger, 10.01.2014, Kulm United Center

Wien (OTS/PWKAVI) - Liebe Medienvertreter,

die Teilnahme an WorldSkills 2013 brachte für Österreich einen wahren Medaillenregen. Heuer will das österreichische Team bei EuroSkills 2014 von 02. bis 04. Oktober im französischen Lille an diese Erfolge anknüpfen. Mit dem Tag der Überflieger am Kulm werden die bisherigen Leistungen des SkillsAustria-Teams gewürdigt und die Teilnehmer für EuroSkills 2014 zu Spitzenleistungen beflügelt. Unter dem Motto "Berufsweltmeister versus Skisprungweltmeister" treten die Medaillengewinner von WorldSkills 2013 gegen die österreichische Skisprungelite an. Rund 1.000 Lehrlinge treffen bei diesem Event am Kulm zusammen.

Im Anschluss an den Pressetermin laden wir Sie sehr herzlich dazu ein, am weiteren Veranstaltungsprogramm teilzunehmen. Das Programm zum Tag der Überflieger werden wir Ihnen fristgerecht übermitteln.

Wir dürfen Sie herzlich zum Pressegespräch einladen:

Termin: Freitag, 10. Jänner 2014

10:30 bis 11:30 Uhr

Ort: Kulm United Center

Ihre Gesprächspartner sind:

Christoph Leitl, Präsident Wirtschaftskammer Österreich

Renate Römer, Vizepräsidentin Wirtschaftskammer Österreich

Christina Peinthor, Goldmedaillengewinnerin WorldSkills 2013, Malerin

Hubert Neuper, ehemaliger österreichischer Skispringer

Stefan Praschl, Vizepräsident Technical Affairs - WorldSkills International und WorldSkills Europe, Technischer Delegierter SkillsAustria

Wir bitten Sie, sich für eine Akkreditierung online über unseren Partner Feratel zu registrieren:

https://ferevent.feratel.at/oesv/eventsoftware_medien.php?language=de

Dr. Katrin Eichinger-Kniely

Offizielle Delegierte

Ing. Stefan Praschl

Technischer Delegierter

