SozialpädagogInnen: Wegsperren alleine hilft nicht

Pädagogik und Justiz müssen zusammenarbeiten

Wien (OTS/ÖGB) - SozialpädagogInnen kritisieren, dass die JugendrichterInnen in Wien im Europavergleich überdurchschnittlich viele Jugendliche in U-Haft genommen haben. Das belegte auch die Analyse in der Task-Force U-Haft. Die Zahlen gehen zwar mittlerweile stark zurück, doch das bedeutet, dass die Verantwortung kurzfristig ohne konzeptuelle Vorbereitung auf die SozialpädagogInnen abgewälzt wird. Diskutierte Alternativen der Task-Force gibt es noch nicht.++++

Die Task-Force U-Haft hat festgestellt, dass die bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen ausreichen würden und sehr wohl auch Alternativen zur U-Haft zugelassen hätten. Leider hat sich von den RichterInnen in den vergangenen Jahren bisher niemand dafür eingesetzt.

Umso verwunderlicher ist es, dass genau die RichterInnen, die zuvor Jugendliche unkritisch in U-Haft genommen haben, jetzt Haft für Kinder (unter 14 Jahren) fordern. Dabei lehrte uns die Aufarbeitung der Jugendwohlfahrt, dass Einsperren immer problematisch ist und Gewalt eher fördert.

Forderungen der SozialpädagogInnen:

Ernsthafte Zusammenarbeit zwischen SozialpädagogInnen, Polizei und RichterInnen auf gleicher Augenhöhe im Interesse unserer Kinder und Jugendlichen. Akzeptieren, dass es Grenzen der Pädagogik gibt, und gemeinsam sinnvolle Konzepte für die herausforderndsten Kinder und Jugendlichen entwickeln. Das bedeutet gewaltfreie Erziehung und das Setzen von Grenzen pädagogisch und rechtlich sinnvoll neu zu diskutieren. Wegsperren von Kindern ist keine Lösung.

