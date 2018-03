"Orientierung" am 22. Dezember: Kardinal Schönborn im "Bilanz-Gespräch"

"Housing First": Herbergssuche 2013

Langzeitobdachlose gelten vielfach als "hoffnungslose Fälle." Wer mehrere Jahre auf der Straße verbracht hat, findet selten einen Weg zurück - so der Tenor. Das Konzept "Housing First" will das ändern. In Österreich leistet Pfarrer Wolfgang Pucher mit seinem Team - im Rahmen der "VinziWerke" - Pionierarbeit auf diesem Gebiet. Die Idee stammt aus den USA. Seit etwa einem Jahr wird sie nun auch in Salzburg umgesetzt. Gestrandeten Menschen wird dabei - ohne großes Wenn und Aber - zuerst einmal eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Die "Orientierung" war dabei, als Johann Lienbacher, zuvor rund sechs Jahre lang obdachlos, im Dezember des vergangenen Jahres seine neue Mietwohnung bezog. Ein Jahr später erzählt er über seinen Weg zurück in die Gesellschaft. Ein Bericht von Marcus Marschalek.

Bewegtes Jahr 2013: Kardinal Schönborn im "Bilanz-Gespräch"

Als Erzbischof von Wien führt er derzeit eine groß angelegte Strukturreform durch, als Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz koordiniert und lenkt er das gemeinsame Auftreten des heimischen Episkopats und als Kardinal hat er im März an der Papstwahl, dem Konklave, teilgenommen: Kardinal Christoph Schönborn blickt im "Bilanz-Gespräch" mit Christoph Riedl auf ein bewegtes Jahr der römisch-katholischen Kirche zurück. Schwerpunkt dabei: der Rücktritt von Papst Benedikt XVI. und das anschließende Konklave, bei dem erstmals ein Papst aus Lateinamerika zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt wurde.

In der ORF-III-Reihe "Das ganze Interview" ist Kardinal Christoph Schönborn - im Gespräch mit Christoph Riedl - am 23. Dezember ab 19.40 Uhr zu sehen und zu hören.

Hilfe unter gutem Stern: Empowerment von Müllsammlerinnen in Brasilien

Nach Weihnachten werden sie wieder unterwegs sein, die Sternsingerinnen und Sternsinger. Ihr Motto: "Der Stern von Bethlehem weist den Weg zu einer gerechteren und friedlicheren Welt." Eine gerechtere Welt ist für die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der Katholischen Jungschar, eine Welt, in der Menschen ihr eigenes Leben in die Hand nehmen können. Und in der Menschen und das, was sie tun, anerkannt und wertgeschätzt werden. Die DKA unterstützt daher unter anderem Kooperativen. In Brasilien zum Beispiel, wo sich das Leben der sogenannten Catadores - Arbeiterinnen und Arbeiter, die Wiederverwertbares sammeln - massiv verbessert hat, seit sie in Kooperativen organisiert sind. Ein Bericht von Maria Katharina Moser.

Auf der Suche nach Identität: Kaschmir ringt um "ruhigere Zukunft"

"Line of Control" - 740 Kilometer lang ist die ehemalige Waffenstillstandslinie, die Kaschmir durchzieht: Im kleineren Nordteil hat Pakistan das Sagen, im größeren Teil im Süden sind mehr als 500.000 indische Soldaten stationiert. Drei Kriege - 1948, 1965 und 1971 - haben Pakistan und Indien bereits um Kaschmir geführt. Und der Dauerkonflikt um die mehrheitlich muslimische Region am Fuße des Himalayas hat bis heute kein Ende gefunden. Auf eine friedliche Lösung, einen unabhängigen Staat Kaschmir, hoffen moderate Muslim-Führer, die von einem weitgehend friktionsfreien Zusammenleben der Religionen im Land sprechen. Unruhe brächten Mächte von außen:

Indien und Pakistan - und immer wieder auch radikal-islamistische Terroristen, die in die Region kämen, um den Konflikt weiter zu schüren. Ein Bericht von Alexander Lorenz.

