FA-Rösch an Bundesregierung: Steuern auf Lohn und Wohnen senken - Arbeitsmarktostöffnung stoppen!

Arbeitnehmer- und familienfeindliche Politik in der AK wird von den Roten diktiert - FA will die Roten bei AK-Wahlen inhaltlich ersetzen

Wien (OTS) - Zahlreiche Forderungen an die Bundesregierung präsentierte der Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) LAbg. Bernhard Rösch bei seiner heutigen Pressekonferenz. So soll die im Regierungsprogramm erwähnte Senkung des Eingangssteuersatzes auf 25 Prozent rasch angegangen werden. Zeitgleich fordert Rösch auch eine Entlastung des Mittelstandes, welcher von Rot und Schwarz links liegen gelassen werde.

Die mittleren Einkommen, die zwischen 25.000 bis 60.000 Euro liegen, werden derzeit mit 43,2 Prozent besteuert. Rösch fordert, dass die 43,2 zumindest auf 40 Prozent gesenkt werden müssen und der Steuersatz erst ab einem Einkommen von 30.000 Euro greift. Der Spitzensteuersatz von 50 Prozent soll erst ab 80.000 zur Anwendung kommen, nicht wie derzeit ab 60.000. Die Maßnahmen seien ohne Gegenfinanzierung möglich, weil die höhere Kaufkraft zu mehr Einnahmen und zeitgleich weniger Ausgaben führen werde, so Rösch gegenüber den anwesenden Journalisten. Eine Vermögenssteuer, wie sie als "offizielle Position" der Arbeiterkammer propagiert wird, lehnen die FA ebenso ab, wie eine Erbschaftssteuer.

Familienbeihilfe um 50 Euro erhöhen!

Die FA sprechen sich weiters für eine echte Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus und erwarten sich von der Bundesregierung weitaus mehr als die derzeitige schwache Erhöhung der Familienbeihilfe. Laut Rösch müsse die Beihilfe um 50 Euro erhöht werden. Konkret sollen Kinder zwischen 0 und 9 Jahre eine Beihilfe in der Höhe 220 Euro statt der angepeilten 180 Euro erhalten. Ab dem 10. Lebensjahr soll es 240 Euro geben statt nur 200 Euro.

Kindergeldvarianten verbessern!

Was das Kindergeld betrifft fordert Rösch an die Bundesregierung, dass die Kindergeldpauschalvarianten 30+6, 20+4 und 15+3 zusammengeführt werden sollen. Das FA-Modell sieht vor, das jene 26,60 Euro, die bei der Variante 15+3 täglich ausbezahlt werden, zukünftig insgesamt 36 Monate ausbezahlt werden dürfen. Die Auszahlung soll erfolgen, wenn sich zumindest ein Elternteil in Karenz befindet. Das heißt: Volle Wahlfreiheit für die Eltern anstatt Zwangsaufteilung bei der Karenz.

Familienfeindliche FSG

Wahlfreiheit und Erhöhungen der Familienleistungen haben die FA in der AK immer wieder beantragt. Die Forderungen wurden aber von der roten FSG niedergeschmettert. "Obwohl sich AK-Präsident Kaske in teuren Inseraten mit angeblichem Respekt für Familien brüstet, agiert er und seine FSG in Wahrheit familienfeindlich", so Rösch.

Wohnen: Umsatzsteuer streichen!

In Sachen Wohnen appelliert Rösch an die Bundesregierung, die Umsatzsteuer auf Mieten und Betriebskosten zu streichen. Eine Maßnahme, mit der sich Mieter pro Jahr mehr als 500 Euro an Kosten ersparen könnten. Die laut "Statistik Austria" ca. eine Milliarde Euro, die dem Staat über diese Einnahmen entfallen täten, würden über Umwege zurückfließen, da die Menschen das Geld nicht horten, sondern ausgegeben, folglich die Kaufkraft steigt und Arbeitsplätze gesichert werden.

Maßnahmen gegen drohende Billigarbeitskräfte

Rösch warnt vor einem weiteren Anstieg der Arbeitslosenrate auf 500.000. Mit der Arbeitsmarktostöffnung im Jänner 2014 werde sich der schlechte Trend am Arbeitsmarkt beschleunigen. Mehrmals haben die FA in der AK einen Stop der Arbeitsmarktostöffnungen eingefordert. "Die rote FSG allerdings stellte sich mit ihren Ablehnungen gegen die heimischen Arbeitnehmer", kritisiert Rösch, der hofft, dass die Bundesregierung in dieser Frage klüger werde. Dass nun in Großbritannien zukünftig EU-Einwanderer die ersten drei Monate keinen Anspruch auf Arbeitslosenhilfe erhalten sollen, wird von Rösch begrüßt. Er erwartet sich von der Bundesregierung ähnliche Maßnahmen.

Die Roten haben die Arbeitnehmer schon lange verraten!

Abschließend betonte der FA-Obmann, dass er den bevorstehenden Arbeiterkammerwahlkampf nützen werde, um den Arbeitnehmern sichtbar zu verdeutlichen, wer wirklich ihre Interessen vertritt und wer sie schon lange verraten habe. Derzeit vertrete die AK Positionen, "die von den Roten diktiert werden, aber sich als nachteilig für die Arbeitnehmer entpuppen. Unser Ziel ist es, ein noch stärkeres Gewicht in den Arbeiterkammern zu bekommen. Wir wollen, dass sich die AK inhaltlich anders verbreitet, was nur geht, wenn die Roten einen Denkzettel erhalten. Wir wollen die Roten nicht überholen, sondern ersetzen!", kündigte Rösch an.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at