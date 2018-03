"Single Bells" läuten wieder im ORF: Dakapo für Schwarzenberger-Kultsatire am 22. Dezember

Fortsetzung "O Palmenbaum" am 23. Dezember

Wien (OTS) - "Kultverdächtig wie 'Dinner for One' und wunderbar böse! Dieser Film sollte alle Jahre wieder auf den Gabentisch kommen." Dieser Empfehlung, die "Der Spiegel" einst für die skurrile österreichische Weihnachtssatire "Single Bells" ausgesprochen hat, kommt der ORF auch heuer nach. Am Sonntag, dem 22. Dezember 2013, steht daher ein Dakapo des gerngesehenen Filmklassikers von Ulli und Xaver Schwarzenberger aus dem Jahr 1997 auf dem Programm. Um 22.00 Uhr in ORF 2 gibt es somit ein Wiedersehen mit den Publikumslieblingen Mona Seefried, Erwin Steinhauer (auch in "Polt." am 28. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2), Martina Gedeck, Gregor Bloéb, Johanna von Koczian und der bereits 2002 verstorbenen Kammerschauspielerin Inge Konradi, die eine Familie im ganz normalen Weihnachtswahnsinn spielen. Auch in der im Jahr 2000 entstandenen Fortsetzung der ORF/BR-Koproduktion mit dem Titel "O Palmenbaum", die ORF 2 einen Tag später, am Montag, dem 23. Dezember, um 22.25 Uhr zeigt, mangelt es nicht an bissigen und turbulenten Einlagen.

"Single Bells", Sonntag, 22. Dezember, 22.00 Uhr, ORF 2

Kati (Martina Gedeck) arbeitet in einer Werbeagentur, Jonas (Gregor Bloéb) ist Kinderarzt, beide sind um die dreißig und ein modernes Paar. Weihnachten naht. Die alljährliche Flucht der beiden vor dem Weihnachtstrubel nach Mauritius wird geplant. Doch plötzlich überwältigt Kati die Sentimentalität: Sie kann ihre Sehnsucht nach Familienglück und eigenen Kindern nicht mehr unterdrücken. Und sie lädt sich - ohne Jonas - zum Weihnachtsfest ihrer Schwester Luiserl (Mona Seefried) ein. Weiße Weihnachten im Schoße einer großen Familie scheinen nun doch eine Alternative zu sein. Im Haus der Schwester sorgen allerdings deren Gatte Joe (Erwin Steinhauer), die beiden Schwiegermütter und Omas (Inge Konradi und Johanna von Koczian) sowie die beiden Kinder (Thomas Beyrhofer, Mariella Hahn) für heftige Turbulenzen unter dem Weihnachtsbaum.

"O Palmenbaum", Montag, 23. Dezember, 22.25 Uhr, ORF 2

Ein Jahr nach dem desaströsen Weihnachtsfest im Schoße der Familie beschließt Filmpaar Kati (Martina Gedeck) und Jonas (Gregor Bloéb), diesmal das Christfest fern der Familie im Süden - auf Mauritius - zu feiern. Außerdem gibt es einen weiteren besonderen Anlass für diese Reise, bei der sie auch Katis Schwester Luiserl (Mona Seefried) und Schwager Joe (Erwin Steinhauer) begleiten werden. Doch niemand hat mit dem Familiensinn der beiden eigenwilligen Großmütter - Omama und Lilibet (Inge Konradi und Johanna von Koczian) - gerechnet.

"Single Bells" und "O Palmenbaum" sind als Live-Stream sowie nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at