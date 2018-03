Zweiter Nationalratspräsident Karlheinz Kopf präsentiert Team

Wien, 20. Dezember 2013 (OTS/ÖVP-PK) - Der Zweite Präsident des Nationalrats Karlheinz Kopf präsentierte heute, Freitag, sein Team. Die Leitung des Büros sowie die Medienbetreuung übernimmt der bisherige Pressesprecher des ÖVP-Parlamentsklubs, Mag. Thomas Lang (siehe auch OTS0089).

Mag. Ulrich Jedliczka, LL.M., ist Referent für Rechts- und Verfassungsfragen. Jedliczka war nach Beendigung der rechtswissenschaftlichen Ausbildung an der Universität Wien und an der Tulane University in New Orleans verfassungsrechtlicher Mitarbeiter am Verfassungsgerichtshof. Im Jänner 2011 wechselte er in das Büro des Zweiten Nationalratspräsidenten.

Mag. Gerda Zweng, die zuletzt im Kabinett des Landwirtschaftsministers tätig war, wird als Referentin die internationalen Agenden im Büro des Parlamentspräsidenten betreuen. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften wechselte Zweng als parlamentarische Assistentin von Richard Seeber ins Europaparlament und arbeitete nach zweieinhalb Jahren dann in der Presseabteilung der EVP-Fraktion. Seit März 2012 betreute sie die internationalen Agenden im Kabinett des ausgeschiedenen Landwirtschaftsministers Nikolaus Berlakovich.

Der gebürtige Bregenzer und Politikwissenschaftler Simon Kampl, B.A., betreut als parlamentarischer Mitarbeiter vornehmlich den Wahlkreis des Zweiten Präsidenten und nimmt damit eine wichtige Brückenfunktion zwischen Vorarlberg und Wien ein.

Andrea Burgstaller und Züleya Dikme-Mese sind die beiden Assistentinnen von Präsident Kopf. Burgstaller nahm bereits bei den ehemaligen Nationalratspräsidenten Khol und Spindelegger Assistenzaufgaben wahr und war in den vergangenen fünf Jahren Assistentin von Kopf im Parlamentsklub. Dikme-Mese war zuletzt im Kabinett des Wissenschaftsministers tätig. Hubert Formann ist Fahrer im Büro des Zweiten Präsidenten.

Foto v.l.n.r: Mag. Gerda Zweng, Simon Kampl B.A., Mag. Thomas Lang, Andrea Burgstaller, Karlheinz Kopf, Züleya Dikme-Mese, Mag. Ulrich Jedliczka LL.M., Hubert Formann.

Fotorechte: Varga/ÖVP-Parlamentsklub

