FPÖ-Deimek zu Downgrading der EU: Unser Gold muss nach Österreich

Kein Gold für Brüssel

Wien (OTS) - Das Downgrading des Ratings der Europäischen Union sei eine "signifikante Zäsur", kommentiert der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Gerhard Deimek das aktuelle Geschehen. Offenkundig setzen weder die Menschen, noch die Märkte Vertrauen in die Lösungskompetenz der Brüsseler Bürokratie.

"Die EU schielt bereits jetzt auf die nationalen Goldreserven. Es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis aus dem schielenden Auge die packende Hand werden wird", fordert der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Gerhard Deimek ein neues Lagerstellenkonzept für die Goldreserven der Oesterreichischen Nationalbank. Gegenwärtig befindet sich nur ein Sechstel der Bestände in Österreich. "Nicht mehr die Panzer der Roten Armee sind die Gefahr für unser Gold, sondern Brüssel und fanatische Euroretter sind das Problem. Die Sowjetunion existiert seit mehr als zwanzig Jahren nicht mehr. Die Frage ist vielmehr, ob der Euro und die Europäische Union in zwanzig Jahren noch in ihrer heutigen Form existieren werden", kritisiert Deimek das veraltete Denken der OeNB in den Paradigmen des Kalten Krieges.

Das Downgrading des Ratings der Europäischen Union offenbare die Dramatik der gegenwärtigen Situation. "Das Gold der Nationalbank ist die eiserne Reserve der Republik. Entsprechend sicher muss es gelagert werden und echte Sicherheit gibt es nur im Inland. Schließlich lagert ja auch niemand sein Schmuckkästchen beim Nachbarn", schließt Deimek.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at