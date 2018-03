Armin Assinger präsentiert die "Weihnachts-Millionenshow"

Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe als Weihnachts-Joker

Wien (OTS) - Es weihnachtet sehr - auch im "Millionenshow"-Studio! Armin Assinger lädt am Montag, dem 23. Dezember 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 zur "Weihnachts-Millionenshow". Bei der Spezialausgabe, die doppelt so lange wie eine "normale" "Millionenshow" ist, gehen insgesamt vier Kandidaten an den Start - und sozusagen als Weihnachtsgeschenk kommt diesmal auch jeder von ihnen zum Einsatz, ohne sich über die Auswahlrunden qualifizieren zu müssen. Als Draufgabe gibt es außerdem einen zusätzlichen Weihnachts-Joker, bei dem man Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe um Rat fragen kann.

Bei der "Weihnachts-Millionenshow" versuchen Bianca Traboulsi, Georg Gschwandtl, Sabina Mlynar und Marie-Helene Richter mit etwas Glück, viel Wissen und gezieltem Einsatz ihrer Joker bis zu eine Million Euro zu erspielen. Außerdem erzählen sie von ihren ganz persönlichen Weihnachtsvorbereitungen und verraten, wie sie die "schönste" Zeit des Jahres verbringen: Bianca Traboulsi aus Klagenfurt fertigt jedes Jahr rund 50 Lebkuchenhäuser und kann auch von einem durchaus feurigen Weihnachtsfest berichten. Georg Gschwandtl aus Maria Alm in Salzburg treibt zur Weihnachtszeit an den drei Raunächten mit Weihrauch den Winter aus, und Sabina Mlynar aus Hinterbrühl in Niederösterreich organisiert eine Christkindbriefaktion, bei der Kinder des Heilpädagogischen Zentrums ihrer Heimatgemeinde Wünsche erfüllt werden. Marie-Helene Richter aus Innermanzing in Niederösterreich hat ihr eigenes "Christkind" mit ins Studio gebracht - als Begleitperson ist ihre Mutter mit im Studio dabei, die am 24. Dezember 2013 ihren neunzigsten Geburtstag feiert.

Die "Weihnachts-Millionenshow" ist in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang als Video-on-Demand abrufbar.

