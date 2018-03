ÖVP - T E R M I N E

DIENSTAG, 24. Dezember 2013 11:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei "Licht ins Dunkel" (4020 Linz) FREITAG, 27. Dezember 2013 12:00 Unterzeichnung eines Amtsabkommens mit der IOM durch BM Sebastian Kurz, IOM-Generalsekretär Bot. William Lacy Swing sowie Sektionschefin Bot. Mag. Dr. Elisabeth Tichy- Fisslberger (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 16:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim "11. Nebelberger Kamingespräch" (Am Ramlhof, 4154 Nebelberg) MITTWOCH, 1. Jänner 2014 18:00 Der 2. Nationalratspräsident Karlheinz Kopf besucht das "Neujahrskonzert" des Lions Club Hohenems (Kulturbühne Ambach, Am Bach 10, 6840 Götzis) FREITAG, 3. Jänner 2014 09:00 Besuch der Heiligen Drei Könige bei BM Sebastian Kurz (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 11:00 Sternsinger der "Dreikönigsaktion" besuchen Klubobmann Dr. Reinhold Lopatka (Parlament, 1014 Wien) 18:00 Der 2. Nationalratspräsident Karlheinz Kopf beim "18. Neujahrsempfang" der Blumenegg-Gemeinden (Blumenegghalle Ludesch, Raiffeisenstraße 56, 6713 Ludesch) DIENSTAG, 7. Jänner 2014 18:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim "Neujahrsempfang" der Österreichischen Universitäten-Konferenz (Raiffeisen Zentralbank, Am Stadtpark 9, 1030 Wien) MITTWOCH, 8. Jänner 2014 15:00 Der 2. Nationalratspräsident Karlheinz Kopf beim "Neujahrsempfang" im Parlament (Parlament, 1017 Wien) SAMSTAG, 11. Jänner 2014 20:00 Der 2. Nationalratspräsident Karlheinz Kopf beim Fußballerball des "Cashpoint SCR Altach" (Veranstaltungszentrum KOM, Kirchfeldstraße 1a, 6844 Altbach)

