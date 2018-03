FP-Gudenus: Klares Nein zum Ausländer-Wahlrecht!

Weil die eigenen Bürger der unsozialen Verlierer-Koalition davonlaufen, sollen es Fremde für sie richten

Wien (OTS/fpd) - "Mit uns nicht! Wir werden das rot-grüne Prinzip -alle Pflichten für Inländer, alle Rechte für Ausländer - mit allen Mitteln bekämpfen", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Ursprünglich für Ende 2012 versprochen, kündigt SPÖ-Klubobmann Rudolf Schicker nämlich erneut eine Wahlrechtsänderung für Wien an - jetzt für 2014. Ob die neuen Regelungen, wie zugesagt, fair sein werden, kann der glücklose Ex-Stadtrat nicht sagen. Fix sei nur: Drittstaatsangehörige und EU-Bürger ohne österreichischen Pass sollen künftig mitentscheiden dürfen. Der Grund für diese Forderung liege auf der Hand, so Gudenus:

"Die Wienerinnen und Wiener laufen der Verlierer-Koalition wegen ihrer unsozialen Politik, ihrer Miss- und Freunderlwirtschaft in Scharen davon. Es ist verabscheuungswürdig, aber die in den vergangenen Jahren massenhaft importierten Ausländer sollen die abhanden gekommenen, heimischen Wähler ersetzen und damit die rot-grünen Pfründe sichern."

Im Gegensatz zu Rot-Grün gehe es den Freiheitlichen nicht darum, durch ein neues Wahlrecht Vorteile für die eigene Partei herauszuschinden. "Wir wollen ein faires Wahlrecht und ein Demokratiepaket", stellt Gudenus klar. Er erneuert seine Forderungen:

- Jeder Stadtrat - und natürlich auch der Bürgermeister - muss ein Ressort übernehmen! Dafür kann man die Regierung verkleinern und die Gagen aller Stadträte kürzen.

- Es muss ein gerechtes und modernes Wahlrecht für Wien geschaffen werden, bei dem jede Stimme gleich viel wert ist.

- Eine Volksbefragung im Bereich des Gemeinderats oder des Landtags muss schon bei Unterstützung von einem Prozent der Wahlberechtigten, etwa 11.000 Personen, verpflichtend durchzusetzen sein. Erreicht die Volksbefragung ein Ergebnis von 50 Prozent und eine Stimme, so ist das Ergebnis verbindlich.

- Wenn der Landtag sich über den Wunsch eines erfolgreichen Volksbegehrens hinwegsetzt, soll die Bevölkerung selbst eine Volksabstimmung initiieren können - mit politisch bindender Wirkung. - Das Beteiligungsquorum für Volksabstimmungen muss deutlich herabgesetzt werden.

- Es soll eine Veto-Volksabstimmung durch die Bevölkerung geben gegen geplante Gesetzes- oder Verwaltungsvorhaben der Regierenden. Damit kann die Politik überprüfen, ob ein Gesetzes- oder Verwaltungsvorhaben von einer Mehrheit unterstützt wird oder nicht. - Bei maßgeblichen Änderungen der Stadtverfassung ist eine Zustimmung der Bevölkerung durch eine Volksabstimmung notwendig.

- Ganz besonders bedeutend: Ein klares Nein zum Ausländerwahlrecht. In der Verfassung steht: Das Recht geht vom Volk aus. Damit ist das Staatsvolk gemeint und nicht irgendein anderes.

Gudenus abschließend: "Wir sagen: Bevor die Regierung das Volk austauscht, soll das Volk die Regierung austauschen! Und das idealerweise noch vor dem Jahr 2015!" (Schluss)

