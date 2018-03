FPÖ-LPO Ragger: Arbeitslosigkeit und drohenden Landärztemangel bekämpfen

Spitzenfunktionen im Landesdienst soll das Objektivierungsgremium im Landtag besetzen

Klagenfurt (OTS) - Wenige Tage vor Weihnachten zog der freiheitliche Landesparteiobmann LR Mag. Christian Ragger Bilanz über das abgelaufene politische Jahr und skizzierte einen Ausblick für 2014. "In Anbetracht der dramatischen Entwicklung am heimischen Arbeitsmarkt ist es an der Zeit, Visionen zu entwickeln, die Ärmel hochzukrempeln und für das Land zu arbeiten!".

Die Freiheitlichen, welche sich als junge und engagierte Partei präsentieren, haben drei Schwerpunkte: Wirtschaft, Gesundheit und Verwaltung. Der drohende Medizinermangel gefährde die Qualität der Gesundheitsversorgung. Von den knapp 160 Landärzten außerhalb der Bezirksstädte werde in den nächsten Jahren die Hälfte in Pension gehen, bis 2023 treten drei Viertel in den Ruhestand. Ragger befürchtet, dass viele Stellen nicht nachbesetzt werden, weil gleichzeitig die Spitäler darüber klagen, dass zu wenige Turnusärzte finden.

"In Ober- und Niederösterreich, sowie in Salzburg ist es gelungen, durch Medizinuniversitäten Absolventen an das Land zu binden. Wir hatten für Kärnten dasselbe Konzept, das aber von der rot-grün-schwarzen Koalition gestoppt worden ist. Daher fordern die Freiheitlichen, dass Kärnten zu einem Standort für Medizinausbildung werden muss", betont Ragger. Zumindest Teile des Studiums sollten am Klinikum Klagenfurt möglich sein. Zu diesem Zweck sollte man Kooperationen u.a. mit den Medizin-Universitäten Laibach und Udine anstreben.

Das Hauptthema 2014 müsse der Kampf gegen die wachsende Arbeitslosigkeit sein. Dazu brauche man ein wirtschaftsfreundliches Klima. "Mit der Zusage, dass Gewerbegenehmigungen in 25 Tagen möglich sind, haben wir begonnen Betriebsansiedelungen in Kärnten zu entbürokratisieren und so attraktive Arbeitsplätze zu schaffen", so Ragger der auch gleich einen Ausblick für die Zukunft gibt. "Hier werden wir ansetzen und die "Freie junge Wirtschaft" gründen, um professionelle Begleitung zu gewährleisten.

Der dritte Schwerpunkt findet sich im Bereich der Verwaltung. Kärnten brauche laut Ragger ein neues Objektivierungsgremium um parteipolitische Motivationen und Besetzungen hinten anstellen, und die besten Köpfe an der Spitze der Verwaltung wissen zu können. "Wir fordern die Installierung eines Landtagsausschusses mit verbindlichem Hearingrecht. Keine leitende Stelle in Kärnten sollte ohne Zustimmung dieses Ausschusses erfolgen können", sagt Ragger abschließend.

