Jeder Landwirt soll Aufklärungsarbeit bei Konsumenten leisten

Hitzige Diskussionen bei der 3. Jungbauern-Regionalkonferenz in Baden

Wien (OTS) - In agrarischen Kreisen wird häufig der fehlende Bezug der heimischen Konsumenten zur österreichischen Landwirtschaft kritisiert und beklagt. Sätze wie "Keiner weiß mehr, wie das Schnitzel eigentlich erzeugt wird" hört man in diesen Diskussionen ebenso wie die Aussage "Schüler haben nur mehr die lila Milka-Kuh im Kopf". Die Österreichische Jungbauernschaft - Bauernbund Jugend hat daher diese Woche gemeinsam mit den Landesorganisationen aus Niederösterreich, Wien und dem Burgenland zu einer Regionalkonferenz in die Bezirksbauernkammer Baden eingeladen. Das Motto der Veranstaltung "Landwirtschaft im Dialog - Was haben Konsumenten bei den Themen Landwirtschaft und Lebensmittel vor Augen?" führte zu spannenden und durchaus hitzigen Diskussionen unter den Teilnehmern.

Die verschiedenen Sichtweisen und Inputs erläuterten Jungbauern-Bundesobmann Stefan Kast, der praktizierende Winzer Heinrich Hartl, "Blick ins Land"-Redakteur Stefan Nimmervoll, Fleischwaren-Spezialist Rudolf Berger und die Ernährungshistorikerin Gabriele Sorgo. Als Moderator fungierte Jungbauern-Landesobmann Johann Deix, der auch LK-Vizepräsident Otto Auer als Ehrengast begrüßen konnte. Kast berichtete bei der Veranstaltung auch über das Ergebnis der Regierungsverhandlungen und betonte in seinen Grußworten, dass der Grundstein für die zukünftige GAP-Periode gelegt werden konnte. Jetzt gelte es, diese Agrarpolitik in Österreich mit Leben zu erfüllen, betonte er.

Im Mittelpunkt der Diskussion standen folgende Fragen: Woran liegt es, dass den Menschen der Bezug zum Agrarsektor fehlt? Warum gelang bei bereits versuchten Gegensteuerungsmaßnahmen nicht der Durchbruch? Was können wir tun, um Landwirtschaft wieder begreifbar zu machen? Die Diskutanten und das Publikum waren sich beim Grundtenor ihrer Antworten einig: Jeder Landwirt müsse in seinem Bereich Aufklärungsarbeit leisten, nur so könne man die Menschen in jeder Ortschaft und in jeder Gemeinde wirksam erreichen.

Dürfen nicht am Konsumenten vorbeiproduzieren

Den Reigen an Impulsreferaten eröffnete der praktizierende Jungwinzer Hartl, der eingangs über die Entwicklung der Weinwirtschaft berichtete, die nach dem Weinskandal den Sprung zur Vorzeigebranche geschafft habe. "Die Winzer haben ihre Betriebe nach außen hin geöffnet und sind mit den Konsumenten eng verbunden. Das hat uns viel gebracht", so Hartl.

Verpflichtender Kochunterricht für Zehn- bis Vierzehnjährige

Der Chef der Firma "Berger Schinken" berichtete über seine Versuche, Regionalität in den Produkten stärker hervorzuheben. Er meinte, dass es nur eine kleine Käuferschicht gebe, die Mehrpreise für regional gefütterte und geschlachtete Tiere zahlen. "Was das Verständnis der Menschen für Landwirtschaft betrifft, so sind wir oft selbst schuld. Die Bauern sind zu wenig bereit, den Konsumenten ihre Arbeit zu erklären", so Berger. Er sieht als wichtigste Aufklärungsmaßnahme den verpflichtenden Kochunterricht für alle Zehn-bis Vierzehnjährigen.

Agrarjournalist Nimmervoll meinte, dass die eigenen Standesvertreter am falschen Bild der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit nicht ganz unschuldig seien. Man habe sich nicht gegen beschönigende, idealisierende Bilder in der Werbung gewehrt, so Nimmervoll. Ein großes Problem sieht er darin, dass die NGOs bei den Journalisten mittlerweile als Fachexperten für Agrarfragen gelten. "Diese Organisationen sind heute die Meinungsmacher und verfügen über ein perfektes Marketing", erklärte der Redakteur. Sein Lösungsvorschlag: "Die Landwirtschaft muss viel mehr nach außen kommunizieren, denn der Wurm muss schließlich dem Fisch - also den Konsumenten - und nicht dem Angler - also dem Bauern - schmecken."

Konsumenten müssen den Etiketten glauben

Ernährungshistorikerin Sorgo gab einen Überblick über ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse. Sie selbst stammt von einem 29 ha großen Betrieb. Sorgo meint, dass der Handel die Konsumenten bevormunde. "Mit großen Werbebudgets vermittelt er nicht nur, sondern schafft auch Bedürfnisse nach Fett und Zucker", so die Expertin. Sie sieht auch das Verschwinden der landwirtschaftlichen Vielfalt, den Imagewandel der Betriebe ("Bauern werden zu Feinden der Natur und zu Agrarunternehmern") sowie den Verlust der bäuerlichen Tradition und Erfahrung als Probleme. Das mangelnde Agrarwissen ist auch aus ihrer Sicht der Hauptgrund für das fehlende Verständnis der Bevölkerung:

"Die Konsumenten wissen zu wenig und müssen daher den Etiketten glauben", sagte sie.

