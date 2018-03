BAES: Phytosanitäre Importkontrolle wird ab 1.1.2014 neu organisiert

InspektorInnen des Bundesamts für Ernährungssicherheit führen Kontrollen von pflanzlichen Produkten durch

Wien (OTS) - Mit 1. Jänner 2014 wird die phytosanitäre Importkontrolle von InspektorInnen des Bundesamtes für Ernährungssicherheit (BAES) durchgeführt. Diese Maßnahme dient der Verwaltungsvereinfachung und der effizienteren Nutzung von Ressourcen im Bereich des BAES. Mit der Durchführung der Kontrollen von pflanzlichen Produkten (Schnittblumen, Obst, Gemüse und Saatgut) waren bisher besonders geschulte Zollbeamte beauftragt. Diese Änderung wurde in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Finanzen (BMF) vorbereitet. Ab Jänner 2014 werden somit alle phytosanitären Importkontrollen, ausgenommen forstliche Produkte, qualitätsgesichert gemäß ISO 17020 vorgenommen. Das zollamtliche Verfahren bleibt von der Neuorganisation der phytosanitären Importkontrolle unberührt.

Kontrolle zum Schutz vor Pflanzenkrankheiten und Schädlingen =

Pflanzen und pflanzliche Produkte, wie beispielsweise Schnittblumen, Obst und Gemüse, müssen beim Import aus Drittländern kontrolliert werden. Der Grund dafür besteht in der Einschleppungsgefahr von gefährlichen Pflanzenkrankheiten oder Schädlingen, die in der heimischen Land- und Forstwirtschaft zu katastrophalen Schäden führen können. Für bestimmte Arten besteht deswegen sogar ein Einfuhrverbot, wie beispielsweise für Weinreben, Zitruspflanzen und Pflanzkartoffeln. Erst wenn die Waren phytosanitär kontrolliert und als gesund befunden wurden, dürfen diese durch die zollamtliche Abfertigung in den freien Warenverkehr gelangen.

Amtlicher Pflanzenschutzdienst: Service und Kontakt =

Das BAES ist bestrebt, die Kontrollen kompetent, effektiv und zielorientiert durchzuführen und sieht der Umsetzung der Neuorganisation positiv entgegen. Details zur phytosanitären Importkontrolle, wie beispielsweise die Anmeldung der Kontrolle, sind auf der Internetseite des Bundesamtes für Ernährungssicherheit unter

http://www.baes.gv.at/pflanzengesundheit/phytosanitaere-importkontrol

le/importkontrolle-ab-01012014/ beschrieben. Für weitere Informationen stehen die MitarbeiterInnen des Amtlichen Pflanzenschutzdienstes gerne unter der Telefonnummer 050 555 - 33302 oder per E-Mail an pflanzenschutzdienst @ baes.gv.at zur Verfügung.

