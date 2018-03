Karas: Fehlende Zusammenarbeit der Heere verursacht Milliarden- Verschwendung

EU-Parlamentsvizepräsident: Politische Handlungsfähigkeit benötigt auch mehr Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik

Brüssel, 20. Dezember 2013 (ÖVP-PD) Vorsichtig optimistisch zeigt sich der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, nach der Debatte über die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU beim noch andauernden EU-Gipfel gestern Abend: "Ich begrüße, dass es die Absicht gibt, in vier Bereichen die militärischen Fähigkeiten der Mitgliedstaaten zu bündeln. Schöne Absichtserklärungen reichen aber nicht. Wir brauchen konkrete weitere Schritte. Alle Heere in der EU haben ein Kosten-, ein Effizienz- und ein Personalproblem. Daher ist es auch eine

Frage der Vernunft und der glaubwürdigen politischen Handlungsfähigkeit, die Zusammenarbeit jetzt und nicht übermorgen zu stärken", so Karas heute. ****

Karas verweist auf die neue Studie "Kosten Nicht-Europa" im Auftrag des EU-Parlaments, die vor Milliarden-Kosten durch eine Verteidigungspolitik in Europa ohne verstärkte Zusammenarbeit der EU-Staaten warnt. Mögliche Effizienzsteigerung und Einsparungen werden auf mindestens 26 Milliarden bis hin zu 130 Milliarden Euro geschätzt. "Fehlende Zusammenarbeit der Heere verursacht nicht nur Kosten, sondern reduziert auch die politische Handlungsfähigkeit. Es gibt keine Gründe, nicht gemeinsam vorzugehen, außer nationale Eitelkeit und falsch verstandene Souveränitätsillusionen", so der Parlamentsvizepräsident.

Karas fordert, dass die Europäische Verteidigungsagentur eine koordinierende Rolle einnimmt. "Die EU-Verteidigungsagentur soll

die Aufgabe übernehmen, die Reformen der Verteidigungspolitik in den Mitgliedstaaten zu koordinieren, damit Budget-Probleme nicht zu einer weiteren Reduzierung von Effizienz und Handlungsfähigkeit führen", so Karas. Solange die EU nicht effizient zusammenzuarbeite, werde sie auch als globaler Player nicht

wirklich ernstgenommen. "Wenn wir gemeinsame politische Entscheidungen nicht auf Knopfdruck auch mit einer militärischen Handlung verbinden können, wird es schwierig bleiben. Derzeit braucht es Einstimmigkeit, um die EU-Battlegroups einzusetzen. Das heißt, man muss bei jedem einzelnen Mitgliedstaat fragen und betteln gehen. Deshalb ist die EU in dieser Frage bisher zu schwach", betont Karas.

