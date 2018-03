"Weihnachtsgeschenk" der ÖBB – Belastung von Mehrkindfamilien

ÖBB beschränkt Familie auf zwei Kinder

Wien, 20. Dezember 2013 (ÖVP-PD) Mit dem 1. Jänner 2014 wird die ÖBB Familienvorteilscard geändert: Mit der neuen Regelung können nur mehr zwei Kinder mitgenommen werden, für weitere Kinder muss künftig der Halbpreis bezahlt werden. Abg.z.NR Bgm. Dorothea Schittenhelm, Bundesleiterin der ÖVP Frauen, dazu: "Die ÖBB sind ein Staatsbetrieb: Wir zahlen rund doppelt so viele Steuern für die ÖBB, wie für die gesamte Landesverteidigung! Entgegen einem expliziten Ziel des Regierungsvertrages werden nun Mehrkindfamilien benachteiligt und ein familien-unfreundliches Signal gesetzt." Die ÖVP Frauen fordern daher: Die Vorteilscard Family darf nicht in dieser Form kommen! Kinder sollen in Österreich Platz haben. Auch im Zug. "Diese Familiencard gibt keinen Anreiz für Familien die öffentlichen Verkehrsmittel, sprich den Zug, zu benützen", so Schittenhelm abschließend. ****

