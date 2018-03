Zu Weihnachten: Bewegung und Wintersport statt Handykonsum

Ärztekammer warnt vor strahlenden Geschenken - Nicht der verstärkten Werbung für Kinder unterliegen

Wien (OTS) - Smartphones, Tablets sowie Spielkonsolen zählen wieder zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Die Wiener Ärztekammer warnt nun vor den strahlenden Weihnachtsgeschenken. Piero Lercher, Umweltreferent der Ärztekammer für Wien, appelliert vor allem an die Eltern, nicht der besonders vor Weihnachten verstärkten Werbung für und mit Kindern zu unterliegen. ****

Die Ärztekammer empfiehlt, den Weihnachtsgeschenken in Form von Smartphones, Mobil- und Schnurlostelefonen auch die medizinischen Handyregeln beizulegen. "Das Vorsorgeprinzip und ein vernünftiger Umgang mit diesen Technologien sind nach wie vor das beste Rezept", so Lercher.

"Gerade die Weihnachtszeit ist eine willkommene Gelegenheit, die von der Wiener Ärztekammer propagierten handyfreien Zonen und Zeiten zu genießen und sich wieder mehr der persönlichen Kommunikation zuzuwenden", meint Lercher.

"Abschalten im wahrsten Sinne des Wortes" würde bei vielen Menschen ein mittlerweile immer seltener erlebtes Wohlgefühl erzeugen. Bewegung in Form von ausgedehnten Winterspaziergängen, aber auch beispielsweise Schneeschuhwandern, Langlaufen und Skifahren erleichtere nicht nur die neugewonnene "Handyfreiheit", sondern machten auch Spaß und erhalten vor allem die Gesundheit, so Lercher. Somit sei man auch am besten Weg, etwaige Neujahrsvorsätze zu erfüllen.

(S E R V I C E - Die Plakate "Strahlende Informationen: 10 medizinische Handy-Regeln" können in der Pressestelle der Ärztekammer für Wien kostenlos unter Tel. 01/51501 - 1223 DW, E-Mail:

pressestelle@aekwien.at, bestellt werden. Plakat-Download auf der Homepage der Ärztekammer für Wien:

http://www.aekwien.at/media/Plakat_Handy.pdf.)

Rückfragen & Kontakt:

Ärztekammer für Wien

Mag. Kathrin McEwen

Tel.: (++43-1)51501 - 1224, 0664/3468309

mcewen @ aekwien.at

http://www.aekwien.at