VP-Juraczka: Wien braucht eine Demokratieoffensive

Wien (OTS) - "Im Februar 2012 hat SP-Klubobmann Rudolf Schicker erklärt, bis Ende 2012 gäbe es in Wien ein neues Wahlrecht. Im März 2013 hat SP-Klubobmann Rudolf Schicker erklärt, ein neues Wahlrecht sei in Vorbereitung. Im Dezember 2013 kündigt SP-Klubobmann Rudolf Schicker den Beschluss eines neuen Wahlrechts für das Jahr 2014 an. Herr Klubobmann, die Worte hören wir wohl, allein uns fehlt der Glaube", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in Reaktion auf das APA-Interview.

Manfred Juraczka: "Wenn überhaupt ein Beschluss zustande kommt, dann wird es keine Wahlrechtsreform, sondern maximal ein "Reförmchen". Die SPÖ hält am anachronistischen SPÖ-freundlichen Wahlrecht - 100% Macht mit 45% der Stimmen - fest, die Grünen entsorgen ihr zentrales Wahlversprechen und geben sich dafür mit einem "Appell" Richtung Wahlrecht für EU-Bürger und Drittstaatsangehörige zufrieden."

"Von einer dringend notwendigen Demokratieoffensive für Wien ist leider nichts zu sehen. Wir bleiben bei unserer zentralen Forderung, dass zukünftig jede Stimme gleich viel wert sein soll, das ist die Essenz eines demokratischeren, faireren Wahlrechts. Anstatt mit dem Wahlrecht für Drittstaatsangehörige auf neue Wählergruppen zu schielen, sollte man mit den Zweitwohnsitzern endlich jener Gruppe ein Stimmrecht geben, die einen großen Teil ihres Lebens in dieser Stadt verbringen, weil sie hier studieren oder beruflich tätig sind. Und wir vermissen deutliche Ansagen in Richtung einer Stärkung des Persönlichkeitswahlrechts", so der Landesparteiobmann weiter.

"Dazu ist aber diese Stadtregierung offenbar nicht bereit, genauso wie sie die Forderungen von 150.000 Wienerinnen und Wiener im vergangenen Jahr einfach ignoriert hat. Wenn es SPÖ und Grüne mit einer Reform ernst meinen, sind wir gerne zu Gesprächen bereit, für das sich abzeichnende "Reförmchen" stehen wir nicht zur Verfügung", so Juraczka abschließend.

