Bundespräsident gratuliert Helmut Schmidt zum 95. Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat heute dem deutschen Bundeskanzler a. D. Helmut Schmidt zum 95. Geburtstag herzlich gratuliert, den dieser am 23. Dezember feiert. Wörtlich heißt es im Glückwunschschreiben des Bundespräsidenten, dass "er die politische Tätigkeit von Helmut Schmidt seit Jahrzehnten mit größter Achtung und Bewunderung verfolge. Seine prägnanten politischen Analysen und Expertisen seien auch heute weltweit so gefragt wie zur Zeit seiner Kanzlerschaft. Als Herausgeber der Wochenzeitschrift "Die Zeit" und "Elder-Statesman" finde Helmut Schmidt nicht nur in Deutschland, sondern auch auf internationaler Ebene große Anerkennung."

