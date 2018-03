Die Beseitigung vor 80 Jahren soll Warnung sein: AK-Selbstverwaltung ist Wesensmerkmal der österreichischen Demokratie

Linz (OTS) - Am 21. Dezember 2013 jährt sich zum 80. Mal die Auflösung der Selbstverwaltung in den Arbeiterkammern durch das austrofaschistischen Regime. Und von 18. bis 31. März 2014 finden in Oberösterreich AK-Wahlen statt. Für AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und den Politologen Prof. Emmerich Tálos Anlass, um auf die Bedeutung der Selbstverwaltung hinzuweisen. "Freie Arbeiterkammern sind ein Wesensmerkmal der österreichischen Demokratie. Die AK-Wahl bietet den Mitgliedern die Chance, ihre gesetzliche Interessenvertretung zu stärken. Eine hohe Wahlbeteiligung legitimiert die Arbeiterkammer und sichert ihre Unabhängigkeit", sagt der AK-Präsident.

Im März 1933 hat die Regierung Dollfuß den Nationalrat ausgeschaltet, am 21. Dezember wurde die Selbstverwaltung der Arbeiterkammern beseitigt. 1934 wurden alle gewählten Betriebsräte und 1935 die Wahlen in der Sozialversicherung abgeschafft. "Die institutionellen Änderungen ermöglichten es dem Regime, massiv in das Arbeitsrecht und in die Leistungen der Sozialversicherungen einzugreifen", erklärt Prof. Tálos: Neue Kollektivverträge wurden zu schlechteren Bedingungen abgeschlossen. Überstundenzuschläge wurden halbiert, Pensionen um bis zu einem Fünftel gekürzt und der Zugang zur Arbeitslosenversicherung verschärft.

"Die Ausschaltung der demokratischen Institutionen und der freien Arbeiterbewegung hat die Basis dafür geschaffen, dass die Regierung Dollfuß und die sie unterstützenden Organisationen der Unternehmer und Bauern ihre Krisenlösungsvorstellungen und wirtschafts- und budgetpolitischen Pläne zu Lasten der Arbeitnehmer/-innen umsetzen konnten", resümiert Prof. Tálos und zieht Parallelen zur Politik in Europa heute: "Auch in der aktuellen Krise hängen die Schwächung der Demokratie und der Interessenvertretungen der Arbeitnehmer mit dem Abbau des Sozialstaates stark zusammen."

Österreich weist eine im internationalen Vergleich positive wirtschaftliche und soziale Entwicklung auf: Es gibt sozialen Frieden, ein kostengünstiges, hochqualitatives Gesundheitssystem, wirtschaftliche Stabilität und einen breit aufgestellten Sozialstaat. 99 Prozent der Bevölkerung sind krankenversichert, für fast ebenso viele Prozent der Arbeitnehmer/-innen gibt es einen Kollektivvertrag.

"Einer der Gründe ist die positive Rolle der demokratisch selbstverwalteten Kammern im Rahmen der Sozialpartnerschaft, die von verantwortungsvollen Gewerkschafen mitgetragen wird", sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer. Dennoch gab es immer wieder Diskussion um die Pflichtmitgliedschaft und sogar um die Abschaffung der Kammern. 1996 haben ein eindrucksvolles Mitgliedervotum für das Weiterbestehen der Pflichtmitgliedschaft sowie massive Reformen und die Ausweitung der Dienstleistungen die politische Legitimität wiederhergestellt und die Arbeiterkammern gestärkt. Auch die Regierung Schüssel 1 hat versucht, die Selbstverwaltung teilweise auszuhebeln. Der Umbau des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, der den Einfluss führender Arbeitnehmervertreter/-innen im Hauptverband eliminieren sollte, und die Ambulanzgebühren wurden gegen den Willen der Selbstverwaltung durchgesetzt, letztlich aber vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben.

2008 hat der Gesetzgeber die Wichtigkeit von Kammern und Sozialpartnerschaft im politischen System mit der Verankerung der Selbstverwaltung in der Verfassung anerkannt und ihnen so eine erhöhte Bestandsgarantie gewährt. "Nachhaltige Legitimation hat das Modell aber nur, wenn den Menschen ständig bewusst ist, dass es IHRE Einrichtungen sind, die durch IHRE eigenen Vertreter verwaltet werden. Die AK-Wahl von 18. bis 31. März 2014 bieten den Mitgliedern die Chance, ihre gesetzliche Interessenvertretung in der Auseinandersetzung um mehr Gerechtigkeit in unserem Land zu stärken. Eine hohe Wahlbeteiligung legitimiert die Arbeiterkammer und sichert ihre Unabhängigkeit", sagt der AK-Präsident.

Besorgniserregend sind aber die Eingriffe in Rechte der Arbeitnehmer/-innen und Sozialstaat in weiten Teilen Europas:

darunter der Abbau von Kündigungsschutz, die Anhebung des Pensionsalters und Kürzungen im öffentlichen Sektor. Getrieben von den Auflagen der "Troika" aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds stehen vor allem auch überbetriebliche Kollektivverträge und die Rolle der Gewerkschaften im Visier der "Reformen". Zudem werden sozial- und arbeitsmarktpolitische Einschnitte verlangt - Abbau von Kündigungsschutz, Anhebung des Pensionsalters und Kürzungen im öffentlichen Sektor.

"Gerade vor dem Hintergrund der historischen Erfahrungen der 1930er-Jahre ist eine starke, auf Selbstverwaltung basierende Interessenvertretung mit Arbeiterkammern und Gewerkschaften zur Verteidigung sozialer Rechte notwendig. Das wirtschaftsdemokratische Recht der Kollektivvertragsautonomie muss mit allen Mitteln verteidigt werden. Darüber hinaus braucht es europaweit eine Stärkung von Flächenkollektivverträgen und einen Ausbau des Sozialstaats", fordert der AK-Präsident. Kalliauer warnt davor, dass mit dem geplanten EU-Wettbewerbspakt ein Abbau von Sozial- und Arbeitsrechten für alle Länder der EU droht.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Dr. Walter Sturm

Tel.: (0732) 6906-2192

walter.sturm @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at