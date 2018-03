ÖAMTC: Mitglieder-Voting zum Marcus 2014 startet heute

Über 1,9 Millionen Club-Mitglieder haben die Qual der Wahl

Wien (OTS) - Am 14. März 2014 wird zum zweiten Mal der Marcus vergeben. Bereits heute, 20. Dezember 2013, beginnt die Wahl zum beliebtesten Auto, das 2013 auf den Markt gekommen ist. "Mehr als 1,9 Millionen Club-Mitglieder sind ab sofort aufgerufen, online oder per Stimmzettel für ihre Favoriten zu voten", erklärt ÖAMTC-Verbandsdirektor Oliver Schmerold. "Das macht den Marcus zur umfangreichsten Abstimmung über die Akzeptanz neuer Fahrzeugmodelle in Österreich."

Die Auswahl ist groß. Zum Mitglieder-Voting treten 58 Modelle des Jahrganges 2013 an, die sich auf die sieben Kategorien Kleinwagen, Kompaktklasse, Mittelklasse, Kombis und Vans, SUV und Geländewagen, Coupés und Cabrios sowie die Oberklasse aufteilen. Abgestimmt werden kann bis 31. Jänner 2014 auf www.oeamtc.at/marcus. Alternativ werden Stimmzettel der Clubzeitschrift auto touring beigelegt bzw. können an allen ÖAMTC-Stützpunkten ausgefüllt werden. Einzige Voraussetzung für die Teilnahme ist eine ÖAMTC-Mitgliedschaft. Wer online voten möchte, muss sich einmalig auf www.oeamtc.at registrieren.

Exklusive Preise winken - Mitmachen zahlt sich aus

Wer beim Mitglieder-Voting mitmacht, kann nicht nur mitbestimmen, welche Autos einen Marcus erhalten, sondern kann auch selbst gewinnen. Als Hauptpreis wird unter allen Teilnehmern ein umfangreiches Mobilitätspaket verlost. Der Inhalt: Ein Opel Ampera, ein Dahon Faltrad, eine ÖBB Österreichcard, eine Jahreskarte eines regionalen Verkehrsanbieters und ein Paar Laufschuhe. Weitere Preise sind: Mobilitätspakete mit Dahon-Falträdern, ÖBB-Vorteilscard, Jahreskarte eines regionalen Verkehrsanbieters, Trekking-Schuhen und Wanderstöcken, außerdem VIP-Event-Pakete, ÖAMTC Fahrtechnik Gutscheine, sowie Gutscheine für Dinner & Casino inklusive Übernachtung im 4-Sterne-Hotel.

Alle Infos zum Marcus und die Möglichkeit zur Abstimmung findet man online unter www.oeamtc.at/marcus.

