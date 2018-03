HC Strache: Griechisch-Österreichischen Sorgerechtsstreit beilegen

Außenminister Kurz muss intervenieren

Wien (OTS) - "Es kann nicht sein, dass ein österreichischer Vater, in Griechenland kein faires Verfahren erhält, indem unter fadenscheinigen Gründen Gesetze nicht eingehalten werden und er nicht einmal vor Gericht einen Dolmetscher gestellt bekommt, wegen Kindesentführung belangt wird", zeigte sich der freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache bestürzt über die Ignoranz der griechischen Gerichte. "Innerhalb der EU sollte hier Rechtssicherheit herrschen", so Strache.

"Das ist ein Fall, bei dem sowohl die österreichischen als auch die griechischen Behörden ordentlich versagt haben", appellierte Strache an Außenminister Kurz hier auf kurzem Wege im Sinne des Weihnachtsfriedens eine gütliche Einigung herbeizuführen. "Kurz muss sich hier für die Neuaustragung des Verfahrens vor einem österreichischen Gericht einsetzen, da der Vater in Griechenland kein faires Verfahren bekam", so Strache. Habe das Kind doch über einen längeren Zeitraum seinen rechtmäßigen Aufenthalt in Österreich gehabt.

Bundesminister Kurz kann hier eine unrühmliche Geschichte seines Vorgängers, es sei an die Intervention der zypriotischen Außenministerin und die Involvierung des griechischen Geheimdienstes gegen einen österreichischen Staatsbürger und Vater erinnert, zu einem glücklichen Abschluss bringen, so Strache. "Ein österreichisches Kind muss seinen österreichischen Vater sehen dürfen", so Strache.

