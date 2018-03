Europäische Bürgerinitiative "Wasser ist ein Menschenrecht" übergibt mehr als 1,6 Millionen Unterschriften an EU-Kommission

GdG-KMSfB-Kattnig: "EU-Bürgerinnen und Bürger haben klares Signal an EU-Politik gesendet!"

Wien (OTS/ÖGB) - Die Europäische Bürgerinitiative "Wasser ist ein Menschenrecht" übergibt nach der Phase der Zertifizierung durch die EU-Mitgliedstaaten mehr als 1,6 Millionen gültige Unterstützungserklärungen an die EU-Kommission. "Die Bürgerinnen und Bürger haben ein deutliches Signal gesetzt. Sie erwarten zu Recht, dass nun die EU-Politik die entsprechende Reaktion zeigt. Ich freue mich, dass wir in Österreich 57.643 vom Innenministerium zertifizierte Unterschriften sammeln konnten", stellt Thomas Kattnig, Internationaler Sekretär der GdG-KMSfB (Gewerkschaft der Gemeindebediensteten - Kunst, Medien, Sport, freie Berufe) und nationaler Koordinator der Europäischen Bürgerinitiative "Wasser ist ein Menschenrecht" anlässlich der Übergabe der Unterstützungsunterschriften an die EU-Kommission fest. Die Initiative zum Schutz der Wasserver- und -entsorgung ist damit ein voller Erfolg.++++

"Diese Initiative hat Europa verändert. Erstmals wird die EU-Kommission von den Bürgerinnen und Bürgern direkt aufgefordert, ihre Liberalisierungspolitik in Bezug auf die Wasserver- und -entsorgung zu ändern", erläutert Kattnig. "Wir werden die europaweite Unterstützung dazu nutzen, das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser und sanitäre Grundversorgung voranzutreiben. Der Ball liegt nun bei der EU-Kommission, die wohl auf die Stimme der Bürgerinnen und Bürger hören sollte und das Menschenrecht auf Wasserver- und -entsorgung in europäisches Recht gießen sollte".

Damit eine Bürgerinitiative die EU-Kommission zum Handeln auffordern kann, sind eine Million Unterschriften aus mindestens sieben EU-Mitgliedstaaten erforderlich. Diese Hürde nahm die EBI "Wasser ist ein Menschenrecht" mit Bravour. Insgesamt liegen nun weit mehr als 1,6 Millionen rechtsgültige Unterschriften vor wobei die erforderliche Mindestzahl in 13 Mitgliedstaaten erreicht wurde.

Die Forderungen der EBI lauten:

Anerkennung des UN-Menschenrechts auf Wasser und sanitäre Grundversorgung.

Keine Liberalisierung der Wasserdienstleistungen in der EU.

Universeller (globaler) Zugang zu Wasser und sanitärer Grundversorgung. Die EU-Kommission hat nun drei Monate Zeit, um auf die Forderungen der Bürgerinitiative zu reagieren.

Bei der Anhörung im EU-Parlament werden die Initiatoren konkrete Vorschläge vorlegen, wie qualitativ hochwertige Trinkwasserversorgung und sanitäre Grundversorgung in der EU garantiert werden können. Die Europäische Politik ist aufgefordert, das klare Anliegen der Bürgerinnen und Bürger umzusetzen.

