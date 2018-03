Haider: Erträge aus griechischen Staatsanleihen müssen Österreich zu Gute kommen!

Keine weiteren Überweisungen von Erträgen aus griechischen Staatsanleihen an Griechenland

Wien (OTS) - "Die Erträge aus griechischen Staatsanleihen, die von der Nationalbank im Zuge der Griechenlandhilfe erworben wurden, müssen ins österreichische Budget fließen", fordert der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Mag. Roman Haider, Mitglied des Finanz- und des Budgetausschusses. "Gerade angesichts des enormen Budgetlochs ist es untragbar, weitere Hilfsgelder an Griechenland zu überweisen, da bereits der Ankauf dieser Anleihen eine unzumutbare Belastung Österreichs darstellten", kritisiert Haider.

Im Zuge der Griechenlandhilfe erwarb die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) ab Mai 2010 griechische Staatsanleihen, um den Wertverlust dieser Anleihen zu bremsen. Außerdem wurden so abseits anderer Rettungsprogramme weitere Mittel an Griechenland überwiesen, ohne dass Österreich daraus Nutzen ziehen konnte, da diese Käufe allein für Griechenland vorteilhaft waren. Am 23. Mai 2013 beschloss der Nationalrat mit den Stimmen von SPÖ und ÖVP, die Erträge aus diesen Anleihen an Griechenland als Zuschuss zu überweisen. Für 2013 werden diese Einnahmen auf 61 Millionen Euro, für 2014 auf 55 Millionen Euro, für 2015 auf 42 Millionen Euro, für 2016 auf 32 Millionen Euro, für 2017 auf 25 Millionen Euro und bis zum Jahr 2038 auf insgesamt 281,2 Millionen Euro geschätzt.

Er werde sich deswegen auf parlamentarischem Weg dafür einsetzen, dass die Erträge aus den griechischen Staatsanleihen künftig ins österreichische Budget statt ins griechische fließen werden, so Haider abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at