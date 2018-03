Friedenslicht 2013

Ein Symbol des Weihnachtsfriedens

Wien (OTS/Rotes Kreuz) - Auch heuer kann das Friedenslicht zu Weihnachten in vielen Rotkreuz-Dienststellen, den ORF-Landesstudios und von Bahnhöfen sowie von vielen Kirchen und Pfarren abgeholt werden. In der Blutspendezentrale des Roten Kreuzes in Wien kann man am Heiligen Abend Gutes tun, indem man Blut spendet und danach das Friedenslicht mit nach Hause nimmt.

Gutes tun auch die zahlreichen Mitarbeiter und Freiwilligen des Roten Kreuzes, die während der Feiertage Dienst versehen. Diese engagierten Frauen und Männer helfen den Menschen auf unterschiedlichste Weise, sei es durch Betreuung und Pflege älterer Personen, im Rettungsdienst oder bei Projekten der Entwicklungszusammenarbeit in Asien und Afrika.

Abholen kann man das Friedenslicht in Wien in der Blutspendezentrale des Österreichischen Roten Kreuzes:

Zeit: 24. Dezember 2013 von 8:00 bis 13:00 Uhr

Ort: Blutspendezentrale, Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien

Beim Wiener Roten Kreuz:

Zeit: 24. Dezember 2013 von 8:00 bis 16:00 Uhr

Ort: Nottendorfer Gasse 21, Leitstelle, 2. Stock, Zimmer 223, 1030 Wien

Erreichbarkeit - U 3 Station Erdberg, Ausgang Nottendorfer Gasse. Bitte den Haupteingang benutzen, eine genaue Beschilderung weist den Weg zum Friedenslicht. Servicetelefon: 050 144

Fotos unter http://images.roteskreuz.at/?c=473&k=85667d306f

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Rotes Kreuz

Mag. Monika Primenz

Presse- und Medienservice

Tel.: +43 1 589 00-153

Mobil: +43 664 544 46 19

monika.primenz @ roteskreuz.at

http://www.roteskreuz.at