Rauchverbot: Ärztekammer kritisiert Rückzieher der Koalition

"Unverständliche und kurzsichtige Entscheidung" - Zahl der Herzinfarkte könnte um bis zu 20 Prozent gesenkt werden

Wien (OTS) - "Als die erste große Enttäuschung der neuen Regierung" bezeichnet Wiens Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres den Rückzieher der neuen Koalition in Sachen Rauchverbot. Ein absolutes Rauchverbot in der Gastronomie sei eine unverzichtbare Maßnahme zur Gesundheitsvorsorge aller Österreicherinnen und Österreicher. Wirtschaftliche Interessen dürften nicht über den Interessen der Gesundheit der Bevölkerung stehen. ****

"Für mich ist das eine unverständliche und kurzsichtige Entscheidung", so Szekeres. Die Koalitionspartner hätten in der Neuauflage der rot-schwarzen Regierung die Chance, endlich "einen großen Wurf zu machen" und es anderen europäischen Ländern hinsichtlich eines absoluten Rauchverbots in der Gastronomie gleichtzutun.

Stattdessen versuche man durch eine Entschärfung des Tabakgesetzes Richtlinien zum Nichtraucherschutz zu umgehen, indem das Durchqueren des Raucherbereichs für Gäste plötzlich als "zumutbar" bezeichnet wird. Dabei aber werde die generelle Bedeutung eines Rauchverbots für die Gesundheitsprävention außer Acht gelassen. Szekeres: "Zahlreiche Studien aus Ländern mit Rauchverbot in Lokalen zeigen, dass dadurch die Zahl der Herzinfarkte sofort um bis zu 20 Prozent gesenkt werden kann. Außerdem bewirkt es, dass viele junge Menschen erst gar nicht mit dem Rauchen beginnen."

Szekeres sieht in dieser Koalitionsentscheidung auch einen klaren Widerspruch zum neuen Regierungsprogramm, wonach der Bereich "Gesundes Aufwachsen - Kinder- und Jugendgesundheit" unter anderem durch eine Stärkung der Gesundheitsvorsorge erreicht werden soll. "Die österreichischen Jugendlichen liegen beim Rauchen an der Spitze im Vergleich mit 34 OECD-Staaten. Daran kann sich nur etwas ändern, wenn es auch in Österreich ein generelles Rauchverbot in Lokalen gibt." (ssch)

