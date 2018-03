Klaus Kretz wird neuer Leiter für den Maklervertrieb bei ERGO

ERGO Versicherung forciert Ausbau von Maklerbeziehungen

Wien (OTS) - Mit 15. Jänner 2014 übernimmt Klaus Kretz (44) die Leitung des Maklervertriebes bei der ERGO Versicherung. Der Vertriebsexperte hat über 16 Jahre Erfahrungen im Maklerversicherungsgeschäft. Zuletzt leitete Klaus Kretz den Makler-und Agenturvertrieb bei der Wüstenrot Versicherung AG.

Mit der Bestellung von Klaus Kretz zum neuen Leiter des Maklervertriebes setzt ERGO einen wichtigen Schritt zur Forcierung dieses Absatzweges. "Wir gewinnen mit Klaus Kretz einen profunden Kenner dieses Vertriebsweges. Der Ausbau des Makler- und Agenturvertriebs ist ein wichtiges strategisches Ziel von uns. Seit unserer Neuausrichtung unter der Marke ERGO intensivieren wir besonders unsere Zusammenarbeit mit den Versicherungsmaklern. Sie sind bereits zu sehr wichtigen Vertriebspartnern, vor allem im Neugeschäft von Schaden-/Unfallversicherungen, geworden", erklärt Mag. Ingo Lorenzoni, Vertriebsvorstand der ERGO Versicherung. Er ist für den Vertrieb über die Volksbanken, den Außendienst, Makler und Agenten verantwortlich.

Klaus Kretz, geboren im April 1969, ist seit 1991 in verschiedenen Funktionen in der Versicherungsbranche tätig. Über 16 Jahre konnte er seine Erfahrungen im Vertrieb mit Agenturen und Maklern sammeln. Er war selbständig einige Jahre als Versicherungsmakler tätig. "Ich kenne die Anforderungen und Bedürfnisse beider Seiten sehr gut. Diese für eine so junge Marke wie ERGO zu nutzen, ist eine enorm interessante Herausforderung für mich. Auf- und Ausbau bedeutet viel Potential nach oben zu haben. Das ist für einen vertriebsorientierten Menschen wie mich besonders spannend", so Klaus Kretz. Er ist verheiratet und hat einen Sohn und eine Tochter.

