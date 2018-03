Neu Marx: "The World of Dinosaurs" erobert die Marx Halle in Wien

Vom 26. Dezember 2013 bis 9. Februar 2014 sind mehr als 50 Dinosaurier-Modelle in Lebensgröße zu bestaunen

Wien (OTS) - Die spektakulärste Dinosaurier-Show Europas macht Station in Wien. Ab dem 26. Dezember 2013 sind mehr als 50 lebensgroße Dinosaurier-Modelle der "World of Dinosaurs" in der Marx Halle in Wien zu sehen. Sämtliche Rekonstruktionen sind unter wissenschaftlicher Anleitung hergestellt worden. Das macht die Ausstellung zu einer einzigartigen Möglichkeit, sich die Welt von damals realitätsnah anzusehen.

Vom 8 Meter hohen Tyrannosaurus Rex, dem 2 Tonnen schweren Triceratops mitsamt Babys, dem klobigen Stegosaurus bis hin zum 30 Meter langen Diplodocus: Es wurde keiner der bekannten Dinos vergessen, man kann sie hautnah und in voller Lebensgröße bestaunen. In einer integrierten Zusatzausstellung werden spektakuläre fossile Funde gezeigt, wie etwa eines der größten weltweit jemals gefundenen Dinosaurier-Gelege mit 24 Eiern.

Fundierter Einblick in die Lebensbedingungen

Das erklärte Ziel der Schau ist es, die Urzeitgiganten so natur- und wirklichkeitsgetreu wie möglich in Verbindung mit fundierten Informationen darzustellen. Eindrucksvoll, wissenschaftlich belegt und trotzdem leicht nachvollziehbar bietet die Ausstellung einen Einblick in die Lebensbedingungen und Dimensionen einer Spezies, die einmal unsere Erde dominiert hat.

"WORLD OF DINOSAURS" Wo: Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien Wann: 26. Dezember 2013 bis 12.Jänner 2014 durchgehend; Donnerstag bis Sonntag 16.-19. Jänner und 23.-26. Jänner; Semesterferien vom 30. Jänner bis 9. Februar 2014 durchgehend. Öffnungszeiten jeweils von 9.00 bis 18.00 Uhr.

Tickets: Tageskassa Marx Halle

Eintrittspreise: Familien: Euro 23,00 Kinder: Euro 6,00 Erwachsene: Euro 10,00 Schüler und Studenten: Euro 8,00 Schulklassen/Kindergärten: Euro 4,00/Person

Nähere Infos: http://www.dinoworld.at

Die Marx Halle bildet den zentralen Kern des Stadtentwicklungsgebietes Neu Marx, das die WSE Wiener Standortentwicklung GmbH, ein Tochterunternehmen der Wien Holding, zu einem modernen Medien-, Technologie- und Forschungsstandort ausbaut.

