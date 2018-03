Alsergrund: Petra Leban zeigt Tumba von Graf Salm

Wien (OTS) - Der Verein "Rhythmus und Kultur" veranstaltet am Samstag, 21. Dezember, eine Führung durch die Votivkirche (9., Rooseveltplatz 8). Geleitet wird dieser bildende Rundgang von einer echten Kennerin der Wienerstadt: Die ehrenamtlich tätige Bezirkshistorikerin und langjährige Leiterin des Bezirksmuseum Simmering, Petra Leban, zeigt den Teilnehmern unter anderem den "Antwerpener Passionsaltar" und die Tumba des Grafen Niklas von Salm. Von Erklärungen der Darstellungen auf Kirchenfenstern bis zu Anekdoten und "G'schichterln" hören die Teilnehmer vielerlei interessante Dinge. Die Tour fängt um 11.00 Uhr an (Treffpunkt:

Haupteingang der Kirche, 9., Rooseveltplatz 8). 9 Euro sind als "Führungsbeitrag" zu zahlen. Die Teilnehmer können kostenlos in das Kirchenmuseum gehen. Was das Gotteshaus mit dem spöttischen Liedlein "Auf der Simmeringer Had, hat's an Schneider verwaht" zu tun hat, ist gleichfalls bei der Exkursion zu erfahren. Der Verein "Rhythmus und Kultur" (Mitglied bei "Basis.Kultur.Wien") gibt Auskünfte wegen der Führung unter der Telefonnummer 0676/81 18 25 411.

