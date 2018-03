Wechselberger: Stöger-Pläne bestätigen Österreichische Ärztekammer

Lehrpraxis ist Basis für Ausbau der Primärversorgung - Dauer politisch nicht verhandelbar

Wien (OTS) - Dass sich Gesundheitsminister Stöger neuerlich zur Stärkung der Primärversorgung durch niedergelassene Allgemeinmediziner bekenne, werde von der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) ausdrücklich begrüßt. "Wir hoffen, dass sich das für spätestens Ende Juni angekündigte Konzept an internationalen Vorbildern moderner hausärztlicher Versorgung orientieren wird", sagte ÖÄK-Präsident Artur Wechselberger am Freitag in einer Aussendung.

Unabdingbare Voraussetzung dafür sei jedoch eine verbesserte ärztliche Ausbildung inklusive verpflichtender Lehrpraxis. Daher stehe man dem Vorhaben des Ministers, die Lehrpraxis in der neuen Legislaturperiode umzusetzen, grundsätzlich positiv gegenüber. Wie lange ein angehender Allgemeinmediziner in einer Lehrpraxis ausgebildet werden soll, sei allerdings definitiv kein politisch verhandelbares Kriterium, stellte Wechselberger klar. "Die Länge der Ausbildung in einer Lehrpraxis kann sich nur nach wissenschaftlichen Notwendigkeiten richten und muss internationalen Qualitätsstandards entsprechen", betonte der ÖÄK-Präsident und verwies darauf, dass Allgemeinmediziner in Deutschland "aus gutem Grund" zwei Jahre lang in Lehrpraxen ausgebildet würden.

Auch dass man sich im Gesundheitsministerium nun deutlich zur Abkehr von den Ambulanten Versorgungszentren (AVZ) bekenne und damit der Expertenmeinung der Ärztekammer Rechnung trage, nehme Wechselberger "mit Befriedigung" wahr. Sehr erfreulich sei, dass der Gesundheitsminister stattdessen flexiblere Modelle ärztlicher Kooperationsformen ermöglichen wolle. Eine wichtige Rolle spielten hierbei die Gruppenpraxen. Unabdingbare Voraussetzung für deren Ausbau sei allerdings die Novellierung des aktuellen Gruppenpraxengesetzes. "Die Ärztekammer steht nach wie vor für Gespräche zur Verfügung, damit das unpraktikable Gesetz so rasch wie möglich an die ärztlichen Arbeitsanforderungen angepasst und umgesetzt werden kann", so der ÖÄK-Präsident. (ar)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Andrea Riedel

Pressestelle der Österreichischen Ärztekammer

a.riedel @ aerztekammer.at

Tel.: (++43-1) 513 18 33-45