Ärztliche Versorgung über die Feiertage ist in Niederösterreich gewährleistet

Weihnachten und Silvester: Flächendeckender Dienst wird durch mehr als 1.000 diensthabende Ärztinnen und Ärzte perfekt abgewickelt

Die medizinische Versorgung in Niederösterreich in den letzten Wochen des Jahres ist wie bisher perfekt organisiert. "In unseren 150 Dienstsprengeln wird an den Wochenenden und Feiertagen bis einschließlich Neujahr an insgesamt elf Tagen ein kombinierter "Rund-um-die-Uhr-Wochenend-Feiertagsdienst" abgeleistet. Der Großteil der hausärztlichen Ordination in Niederösterreich wird daran beteiligt sein, insgesamt werden alleine durch diese Dienste fast 40.000 Dienststunden über die Feiertage geleistet werden", so Dr. Christoph Reisner, MSc, Präsident der NÖ Ärztekammer. "Engpässe bei dieser Versorgung sind in den vergangenen Jahren keine aufgetreten. Es hat sich bisher immer bestätigt, dass die derzeit bestehende medizinische Versorgung an Wochenenden und Feiertagen in Niederösterreich vorbildlich ist."

Komplettiert wird die medizinische Versorgung durch mehrere hundert Spitalsärztinnen und -ärzte, die an den 27 Standorten der Landeskliniken stationäre Patientinnen und Patienten auch über die Feiertage rund um die Uhr versorgen, sowie durch den notärztlichen Dienst, der sich um akute Notfälle kümmert, die in den ärztlichen Ordinationen nicht behandelt werden können. "Besser kann man die medizinische Versorgung eines Bundeslandes nicht organisieren und durchführen", ist Präsident Dr. Reisner überzeugt.

Geöffnete Ordinationen finden mit Ärzte-App, www.arztnoe.at oder 141

Für Patienten, die während der Feiertage einen Hausarzt benötigen, gibt es den Wochenend-Feiertagsdienst mit Bereitschaft der niedergelassenen Allgemeinmediziner. "Diensthabende Ordinationen sind problemlos zu finden. Neben den Aushängen bei den Gemeinden und an den Ordinationen sind die Anrufbeantworter der Ärzte besprochen. Eine andere Möglichkeit ist die Suche über www.arztnoe.at oder über die Telefonnummer 141", so Präsident Dr. Reisner.

Ende vergangenen Jahres hat die NÖ Ärztekammer durch die Inbetriebnahme der kostenlosen Handy-App "Arztsuche NÖ" sogar noch einen Schritt gesetzt, durch den die diensthabenden Ordinationen in Niederösterreich zu jeder Tages- und Nachtzeit noch leichter zu finden sind. Neben gesundheitlichen Beschwerden, mit denen man zum Hausarzt geht, gibt es aber auch schwere Erkrankungen oder gefährliche Verletzungen, die die Rettung erfordern. In diesen Fällen ist man bei der Notrufnummer 144 genau richtig. Hier wird die Rettung verständigt.

