Das Geheimnis des Bockbiers, "Ski ab Hof", Tiroler Dorf-Porträt

Landwirtschaftsmagazin "Land und Leute" am Samstag, 28. Dezember in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Die Themen von "Land und Leute" am 28. Dezember 2013 in ORF 2:

*Gebraut: Ein Schluck Regionalität.

Zu den Festtagen steht das so genannte Bockbier hoch im Kurs bei Biertrinkern: In einer Reportage aus Zwettl im Waldviertel in Niederösterreich geht es um dessen Besonderheit - und allgemein um die verschiedenen Produktionsschritte sowie die - aus der Region stammenden - die Zutaten vom Hopfen über die Gerste bis zum Brauwasser.

*Kombiniert: "Ski ab Hof".

Die familiäre Atmosphäre eines Urlaubs am Bauernhof genießen und gleichzeitig dem Skisport frönen können Gäste des Projektes "Ski ab Hof" in Pichl bei Schladming. Direkt vom Eisbacher Hof können die Skifahrer zur Reiteralm wedeln und von dort weiter zur Schladminger 4-Berge Skischaukel. Kulinarisch werden die Gäste mit Produkten aus der eigenen Landwirtschaft verwöhnt.

*Gebaut: Ein Backofen als soziales Zentrum.

Mit dem Bau eines Backofens haben die Bäuerinnen der Tiroler Gemeinde Hatting einen neuen Treffpunkt für die Dorfbevölkerung und damit eine Art Sozialzentrum geschaffen. Dieser Ofen ist auch Ausgangspunkt einer Dorf-Reportage über traditionelle Feste, lebendiges Brauchtum und das Leben im oberen Inntal.

*Gewählt: "Land und Leute"-Favorit 2013".

Das Publikum hat gewählt: Die meisten Stimmen bei der Publikumswahl zum "Land und Leute-Favorit 2013" erhielt der Heubauer aus Kärnten. Hannes Löschenkohl veredelt seine Grünflächen und kreiert Getränke wie das Heukracherl, in denen sich die Kraft der Natur wiederspiegeln soll.

*Ausgezeichnet: "Bäuerin des Jahres 2013".

In drei Kategorien wurden die Bäuerinnen des Jahres prämiert: Maria Wiener aus Vöcklamarkt in Oberösterreich, Petra Steiner aus St. Oswald in der Steiermark und Monika Hueber aus Oberperfuss in Tiro. Letztere hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Rahmen der Aktion "Schule am Bauernhof" und mit eigenen Familien-Samstagen Kindern und Jugendlichen das Thema Landwirtschaft näherzubringen.

