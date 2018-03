Miley Cyrus: MTV-Künstlerin des Jahres kommt 2014 in die Wiener Stadthalle

Dichtes Staraufgebot am Roland Rainer Platz

Wien (OTS) - Die wohl bekannteste Zunge des Showbiz nach den Rolling Stones zeigt Miley Cyrus am 10. Juni nächsten Jahres auch den Wienern. Die 21-jährige wurde bei den MTV-Awards zur Künstlerin des Jahres gekürt. Ihr Hit "We can't stop" und das neue Album "Bangerz" führt seit Wochen die internationalen Charts an. Tickets gibt es ab heute 20.12., 12 Uhr unter www.stadthalle.com und auch an den Kassen der Wiener Stadthalle.

Sie ist aber bei weitem nicht der einzige internationale Superstar, der 2014 in der Wiener Stadthalle zu hören sein wird. Michael Bublé bezaubert erstmals am Samstag, 25. Jänner in der Wiener Stadthalle, am Samstag, 8. Februar kommen Depeche Mode mit ihrem unverwechselbaren Synthie-Sound und am Sonntag, den 16. Februar dirigiert der Vater der Filmmusik, Ennio Morricone Hits wie "Spiel mir das Lied vom Tod" "Es war einmal in Amerika" oder "Kill Bill" einem 160-köpfigen Orchester. Die finnischen Poprock-Superstars Sunrise Avenue stehen am Donnerstag, 27. Februar 2014 auf der Bühne der Halle D und am Donnerstag, den 20. März 2014 James Blunt.

"Ich + Ich" Sänger Adel Tawil kommt im März mit seiner "Lieder Tour" (22. März) in die Wiener Stadthalle, die Sportfreunde Stiller spielen Donnerstag, 17. April "New York, Rio, Wien". Bis auf Restplätze ausverkauft sind die beiden "Swings both Ways" Konzerte von Robbie Williams am Montag, 28. und Dienstag, 29. April.

Die weltweit erfolgreichste Pink Floyd Tribute-Band, The Australian Pink Floyd Show "Sets the Controls" am Donnerstag, 8. Mai 2014 und Justin Timberlake kommt auf seiner 20/20 Experience World Tour nicht um Wien herum um und macht am Mittwoch, den 4. Juni Station in der Wiener Stadthalle. Auf ihrer Europa Tour sind Nine Inch Nails, am Montag, 9. Juni in der Wiener Stadthalle zu hören.

Für Mittwoch, 25.Juni 2014 haben sich Pearl Jam, die Heroen des Grunge, angesagt. Tickets sichern heißt es auch für Reibeisenstimme Rod Stewart, der 2014 "Live The Life" tourt (Dienstag, 1. Juli) und Neil Young & Crazy Horse, am Mittwoch, 23. Juli.

Die rekordverdächtige Klassik-Crossover-Gruppe Il Divo gastieren mit "A Musical Affair" am Mittwoch, 1. Oktober, Stargeiger und Rock-Paganini David Garrett ist auf Crossover-Tour und am Samstag, 1. November zu Gast in der Wiener Stadthalle. Und am Samstag, 8. November steht erstmals in Österreich und nur in Wien Andrea Bocelli auf der Bühne, der Tenor kommt mit einer großen Live Konzert Show, fulminantem Orchester und Chor. Die Youtube-Stars The Piano Guys, kommen am 11. November wieder in die Wiener Stadthalle, diesmal in die große Halle D.

Ihre Silberhochzeit, also 25-jähriges-Bandjubiläum begehen 2014 die Fantastischen Vier und feiern diese am Mittwoch, 3. Dezember in der Wiener Stadthalle. "Mitten im Leben" heißt Udo-Jürgens 25. (!) Konzerttournee, der im 80. Lebensjahr am Freitag, 5. Dezember zum 33. Mal auf der Bühne der Wiener Stadthalle steht.

Unterhaltung schenken!

Wer sich bei diesem Angebot nicht entscheiden kann, schenkt Gutscheine!

Die Gutscheine der Wiener Stadthalle, erhältlich für 10,- und 25,-Euro, gelten für mehr als 300 Veranstaltungen, einlösbar an den Kassen der Wiener Stadthalle. Das ideale Weihnachtsgeschenk für jeden Geschmack.

Die Liste aller Veranstaltungen finden Sie unter

http://ww2.stadthalle.com/eventkalender/eventkalender.pdf

Fotodownload: http://www.stadthalle.com/mediaroom-downloads-foto

www.stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79, 01/98 100-200, service @ stadthalle.com

Karten an Kassen der Wiener Stadthalle, Mo - Sa: 10 - 20 Uhr (werktags), An Veranstaltungstagen ab 2 Stunden vor Beginn geöffnet. Am 24. und 31. Dezember 2013: 10.00 - 14.00 Uhr.

Bis zu 30 Minuten Gratisparken in der Märzparkgarage -Rollstuhlplätze nur an den Kassen der Wiener Stadthalle.

Anreise: Das Ticket gilt als Fahrschein der Wiener Linien. Bei Veranstaltungen um nur 5,- in den Garagen der Wiener Stadthalle parken. Beim Kauf von 4 Karten an den Kassen der Wiener Stadthalle, gratis Parkticket für die Veranstaltung.

