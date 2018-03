So verbringen Sie tierfreundliche Weihnachten

Verein PFOTENHILFE berät: Das sollten Sie an den Weihnachtsfeiertagen beachten

Wien/Lochen am See (OTS) - Weihnachten bedeutet heutzutage oft nicht nur Besinnlichkeit, sondern auch viel Trubel. Für unsere Heimtiere ist es sehr wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen, wenn Besuch kommt oder Hektik beim Kochen, Verpacken und Vorbereiten herrscht. Ideal und für Kleintiere und zurückhaltende Tiere unbedingt nötig, ist ein eigener Raum, der wie gewohnt bleibt und auch den Lärm abhält. Zumindest aber müssen Ruhezonen geschaffen werden, wo das Tier nicht gestreichelt oder angesprochen wird. Stehen Einkäufe und Besuche an, müssen Hunde bereits im Vorfeld behutsam an das Alleinbleiben gewöhnt werden.

Bei der Weihnachtsdekoration sollte darauf geachtet werden, dass für Heimtiere keine Gefahren entstehen. Unfälle wie Verbrennungen mit Kerzen, das Verschlucken von Kleinteilen oder das Abknabbern oder Schlucken von Dekoration wie Lametta oder Sprühschnee kommen leider immer wieder vor. Achten Sie darauf, dass weder das gewürzte Weihnachtsessen noch Schokolade und Süßwaren von den Tieren gegessen werden. Bieten Sie stattdessen gesunde Leckerbissen als Geschenk in Form eines Suchspiels im Heu oder in einem Futterball an.

"Bitte bedenken Sie auch bei Ihrer Urlaubsplanung, dass Hunde am liebsten bei ihren Bezugspersonen sind, während Katzen und Kleintiere es bevorzugen, in der gewohnten Umgebung betreut zu werden." sagt Sonja Weinand, Sprecherin des Vereins Pfotenhilfe. Tieren, die vor der Silvesterknallerei Angst haben, hilft es, wenn ihre Bezugspersonen bei ihnen sind und Ruhe ausstrahlen. Auch das sollte bei der Urlaubsplanung einkalkuliert werden.

Jedes Jahr werden zahlreiche Heimtiere einige Tage oder Wochen nach den Weihnachtsfeiertagen in Tierheimen abgegeben. Die Freude nimmt schnell ab, wenn klar wird, wie viel Zeit, Energie, Arbeit und Geld die Versorgung des Tieres mit sich bringt. "Wenn Sie jemandem den Wunsch nach einem Tier erfüllen möchten, dann schenken Sie bitte einen Ratgeber zu der jeweiligen Tierart und einen Gutschein für einen Tierheimbesuch. So können die Beschenkten sich in Ruhe mit dem Gedanken auseinandersetzen und gemeinsam das Tier kennenlernen." weiß Sonja Weinand. Das ist auch wichtig, weil jedes Tier einzigartig ist und von Charakter, Alter und Art her zum Halter passen sollte. "Wir beraten hier gerne ausgiebig und nehmen uns dafür auch viel Zeit. Ist die Übernahme gut überlegt, so ist es das schönste Geschenk, wenn ein Tier ein neues Zuhause findet.", ergänzt Weinand. Am besten eignet sich dafür aber die Zeit nach Silvester, denn das Tier sollte die neue Umgebung in Ruhe kennenlernen und nicht gleich mit Trubel, Hektik und vielen Besuchern sowie Silvester konfrontiert werden, bevor es seine Bezugspersonen richtig kennt. "Wer sich zu diesem Thema näher informieren möchte, kann unter info @ pfotenhilfe.org kostenlos den Flyer "Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum" bestellen.

Allen Tierfreunden legt der Verein Pfotenhilfe auch ans Herz, an die vielen Nutztiere zu denken, die nicht behütet in einem Zuhause wohnen, sondern ein kurzes Leben haben, das meist im Schlachthof endet. "Heutzutage gibt es viele leckere fleischlose Festtagsmenüs mit köstlichen Tofu- oder Seitan-Varianten. Auch Süßwaren lassen sich einfach und lecker ohne die Verwendung von Milch oder Ei herstellen. Zahlreiche tierfreundliche Rezepte finden Sie auf www.pfotenhilfe.org unter der Rubrik "Rezept der Woche." so Weinand.

"Ich möchte Sie außerdem herzlich einladen, eine unserer Adventführungen in der Pfotenhilfe Lochen zu besuchen. Diese finden Samstag und Sonntag von 12 bis 16 Uhr zu jeder vollen Stunde statt. Am Sonntag begrüßt Sie unser Team mit Punsch und Keksen." so Weinand. Die nächste Möglichkeit, die Pfotenhilfe Lochen zu besuchen, ist dann der 4. Jänner 2014. "Wir freuen uns darauf, mit Ihnen an diesem Tag mit einem Glas Sekt auf das neue Jahr anzustoßen." so Weinand abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Verein PFOTENHILFE, info @ pfotenhilfe.org, Tel.: 0664 / 848 55 77, www.pfotenhilfe.org