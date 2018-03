Frost & Sullivan Auszeichnungfür NIRA Dynamics und TPI

Linköping, Sweden (ots/PRNewswire) - NIRA ist mit dem Frost & Sullivan 2013 Global TPMS Customer Value

Leadership Award ausgezeichnet worden. Frost & Sullivans unabhängige Analyse des TPMS-Marktes zeigt deutlich den unschätzbaren Beitrag,den NIRA Dynamics mit TPI zur Rettung von Menschenleben und der Einsparung von Kraftstoff und Kosten sowohl für die Verbraucher als auch die Fahrzeughersteller leistet.

Klicken Sie hier für die deutsche Version der Pressemitteilung

http://www.multivu.com/mnr/64178-nira-dynamics-frost-sullivan-award

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121012/567527 )

NIRA Dynamics AB ist der weltweit führende Anbieter von indirekten Reifendruckkontrollsystemen.Der Markt für TPMS im Allgemeinen und für indirekte TPMS im Besonderen wird in den kommenden Jahren zweistellige Zuwachsraten erzielen. Die Nachfrage wird besonders durch die verpflichtende Einführung von TPMS in den wichtigsten Pkw-Märkten wie den USA, der EU und China angetrieben.

Im Folgenden einige Zitate(übersetzt aus dem Englischen) aus dem Frost & Sullivan Analysebericht der auch von der NIRA-homepage heruntergeladen werden kann :

http://www.niradynamics.se/resource.php?tag=FS_BPA_2013

"Die meisten Zulieferer versuchen lediglich sicherzustellen dass indirekte TPMS die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.Frost & Sullivan stellt jedoch fest dass NIRA Dynamics besondere Anstrengungen unternimmt um die gesetzlichen Anforderungen deutlich zu übertreffen; dabei wird sowohl den Anforderungen der Verbraucher besonderes Augenmerk geschenkt als auch den Wünschen der Fahrzeughersteller nach einer kostengünstigen Lösung."

"In jedem Falle ist TPI eine einzigartige, hochwertige Lösung die sowohl grosse Robustheit gegen Fehlwarnungen als auch verpasste Warnungen sicherstellt und bereits in mehr als 5,5 Millionen Fahrzeugen weltweit im Einsatz ist. Dies ist eine besondere Leistung für eine Organisation die im Gegensatz zu den grossen Wettbewerbern neben TPMS selbst keine Radschlupfregelsysteme wie ABS oder ESP anbietet. Angetrieben durch NIRAs permanentes Streben nach Verbesserung ist zu erwarten dass NIRA das gegebene Produktversprechen auf weitere Fahrzeuge in Europa, China und andere Teile der Welt ausweiten wird."

Der verliehene Preis bestätigt auf eindrucksvolle Weise die von NIRA gewählte Strategie, den Kunden immer das bestmögliche Produkt und den bestmöglichen Service zu bieten.

Frost & Sullivan ist eine international führende Managementberatung in den Bereichen Industrie, Technologie und Marktforschung. Jedes Jahr werden die renommierten "Best Practice Awards" an Unternehmen verliehen die sich durch ihre herausragenden Leistungen und Produkte in ihrer jeweiligen Branche besonders profiliert haben.

Contact:

Jörg Sturmhoebel - Tel.: +46(0)13-32-98-03 -jorg.sturmhoebel @ niradynamics.se

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121012/567527

Video: http://www.multivu.com/mnr/64178-nira-dynamics-frost-sullivan-award