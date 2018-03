ÖSTERREICH: Heinisch-Hosek kündigt Ende der Noten und des Sitzenbleibens an

Neue Bildungsministerin sorgt mit starken Reform-Ansagen in ÖSTERREICH-Interview für Aufsehen

Wien (OTS) - Die neue Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek sorgt heute - am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien - mit starken Reform-Ansagen in einem autorisierten Interview mit der Tageszeitung ÖSTERREICH für Aufsehen.

Heinisch-Hosek betont in dem Interview, ihre Absicht sei es, die "Neue Mittelschule" zur Regelschule zu machen und vor allem die Zahl der AHS und Gymnasien, die zu "Neuen Mittelschulen" umgebaut werden ausdrücklich "zu vervielfachen".

Die Ministerin kündigt ausserdem im ÖSTERREICH-Interview die Abschaffung der Hausaufgaben, der Noten und des Sitzenbleibens noch während ihrer Amtszeit an.

Heinisch-Hosek wörtlich in ÖSTERREICH: "Ich will Ganztagsschulen ohne Hausübung. Die Eltern sollen mit den Kindern den Rest des Tages in Ruhe mit Freizeit und in Fröhlichkeit verbringen. Und die Kinder sollen künftig um 16 Uhr ohne Schultasche aus ihren Ganztagsschulen kommen."

Zur Abschaffung der Noten, betont Heinisch-Hosek in ÖSTERREICH, künftig werde jede Schule autonom entscheiden können, ob sie weiter ein Notensystem oder eine verbale Beurteilung bevorzugt. Heinisch-Hosek: "Ich hoffe, dass wir uns die Ziffernnoten bald ersparen und die Kinder besser verbal beurteilen."

Auch für das Abschaffen der Nachprüfung und des Sitzenbleibens spricht sich Heinisch-Hosek aus: "Ich will ein Ende der Klassenwiederholung, weil ich glaube, dass sich die Schwächen der Kinder meist nur auf ein Fach beziehen."

