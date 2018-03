HEFEL verlängert Partnerschaft mit Austria Ski Team (ÖSV)

Und bringt HEFEL Bettwaren nach Sotschi

Wien (OTS) - Der österreichische Bettwarenhersteller HEFEL hat seine erfolgreiche Partnerschaft mit dem Austria Ski Team (ÖSV) verlängert. So können SpitzenathletenInnen wie Anna Fenninger, Hannes Reichelt, Gregor Schlierenzauer, Snowboarderin Julia Dujmovits und der Vorarlberger Marcel Mathis auch in der Olympiasaison 2013/2014 frisch und munter an den Start gehen und erneut zu Höhenflügen ansetzen. Um in Sotschi optimale Schlafbedingungen zu gewährleisten, stattet HEFEL das Quartier des ÖSV Skisprungteams rund um Trainer Alexander Pointner mit den speziell mit dem ÖSV entwickelten Sleep Fit-Bettwaren aus.

Der Österreichische Skiverband ist einer der weltweit erfolgreichsten Sportverbände, seine AthletenInnen stehen für hervorragende Leistungen und hohe Vertrauenswürdigkeit, sie sind Sympathieträger mit Vorbildfunktion und passen daher perfekt zur Philosophie des Hauses HEFEL. HEFEL ist seit 2011 offizieller Ausstatter des ÖSV.

Die aktuellen ÖSV-Gesichter für HEFEL sind:

Anna Fenninger - Weltmeisterin und Sportlerin des Jahres

Hannes Reichelt - Speed-Vizeweltmeister

Gregor Schlierenzauer - einer der erfolgreichsten Skispringer aller Zeiten

Julia Dujmovits - Österreichs beste Snowbaorderin

Marcel Mathis - Vorarlbergs große Hoffnung im Riesenslalom

http://www.sleep-fit.com, http://www.hefel.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Gabriele Neumair

Tel.: + 43 664 1547 009

g.neumair @ neumair.com