Rekordbesucherzahlen bei STAR Asian-Konferenzen von CD-adapco verzeichnet

New York Und London (ots/PRNewswire) - CD-adapco(TM), der größte Privatanbieter computergestützter Engineering-Software für den CFD-Bereich, hat seine STAR Asian-Konferenzen soeben zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. Auf jeder einzelnen der in Japan, China, Korea, Malaysia und Indien veranstalteten Regionalkonferenzen wurden Besucherrekorde erzielt: Insgesamt machten sich über 1.200 Ingenieure aus ganz Asien auf den Weg, um an den Veranstaltungen teilzunehmen.

Die STAR Chinese Conference ist der jüngste Event, der in die regionale Konferenzreihe aufgenommen wurde. CD-adapco hat seine Niederlassung in Schanghai erst wenige Monate vor der Veranstaltung eröffnet und war daher sehr zufrieden, dass man nach derart kurzer Zeit bereits über 300 Teilnehmer begrüßte. "Der große Erfolg der diesjährigen STAR-Regionalkonferenzen spricht für unser kontinuierliches Engagement in der globalen Simulationsbranche", so Bill Clark, CD-adapcos Executive Vice President. "Führende Unternehmen aus allen wichtigen Industrien waren als Referenten und im Publikum vertreten. Wir bauen nicht nur einen etablierten internationalen Kundenstamm auf, sondern stellen im Rahmen dieser Veranstaltungen auch den Kontakt zwischen unseren in der ganzen Welt verteilten Kunden her."

Mit der im österreichischen Wien stattfindenden STAR Global Conference 2014 wird bei CD-adapco die Konferenzsaison 2014 eingeläutet. Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um die globale Konferenz des Unternehmens, an der Vertreter aus der weltweiten Branchengemeinschaft teilnehmen werden. Die exklusive dreitägige Veranstaltung (www.star-global-conference.com)

findet vom 17. bis 19. März

2014 statt.

Das Motto der diesjährigen Veranstaltung lautet "Simulating Systems" und auf dem Programm stehen neben der Keynote-Präsentation auch über 120 Präsentationen aus der Industrie, 36 industriespezifische Tagungen sowie technische Vorführungen und ein kostenloser Schulungstag für jeden Teilnehmer. Bei CD-adapco gingen weit über 150 Kurzreferate aus aller Welt ein. Zudem sind zwei zusätzliche Teilveranstaltungen in das Konferenzprogramm aufgenommen worden, um Teilnehmern eine wirklich allumfassende Tagungsauswahl zum Thema Simulation in der Ingenieurwissenschaft bieten zu können. Verbindliche Angaben zum umfangreichen Programmangebot folgen Anfang 2014.

Darüber hinaus erfolgt im Zuge der STAR Global Conference 2014 auch die offizielle Markteinführung von STAR-CCM+(®) v9, der neuesten Version von CD-adapcos Vorzeige-Softwaretool für den Engineering-Bereich.

Stets aktuelle Einzelheiten zur STAR Global Conference erhalten Sie auf folgender Website: http://www.star-global-conference.com/



