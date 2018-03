WIFI Wien präsentiert neue Karrierewege und -trends beim Tag der offenen Tür

Am 16. Jänner 2014 von 15.00 bis 21.00 Uhr bietet das WIFI Wien Interessierten wieder viele Informationen zum vielfältigen Aus- und Weiterbildungsangebot

Wien (OTS) - Zum Jahresauftakt Wissensvorsprung sichern

Das WIFI Wien startet mit viel Elan ins neue Jahr. Der Spezialist für berufliche Aus- und Weiterbildung veranstaltet am 16. Jänner 2014 wieder einen Tag der offenen Tür und lädt Interessierte ein, sich über das umfangreiche Angebot zu informieren. In mehr als 50 Informationsveranstaltungen informieren Experten/-innen über konkrete Aus- und Weiterbildungen.

Vielfältiges Programm bietet für jeden etwas

Am Programm stehen Vorträge von Top-Speakern, kostenlose Interessenstests, Sprachschnupperkurse, Sprach- und IT-Kursberatungen, eine Demoshow zum Thema 3D-Druck, eLearning zum Ausprobieren, die Karriereturbo-Meile, zahleiche Info-Stände u.v.m. Experten/-innen stellen die einzelnen Fachbereiche oder konkrete Weiterbildungen vor und stehen für Fragen zur Verfügung. Auch beim Kundenservice finden die Besucher/-innen Rat und Hilfe, um den passenden Kurs auszuwählen. Ein Überblick über mögliche Förderungen für Weiterbildungen rundet das Informationspaket ab. Auch Kinder sind herzlich willkommen - sie werden während des gesamten Tags der offenen Tür professionell betreut. Somit können sich Eltern entspannt informieren.

Karriereturbo-Meile

Das Kernstück des Tags der offenen Tür bildet die Karriereturbo-Meile - hier können sich die Besucher/-innen an mehreren Stationen über die Bereiche Bildungsberatung, (Außer)ordentlicher Lehrabschluss, Berufsreifeprüfung, Werkmeisterschule, Meisterprüfung sowie akademische Ausbildungen informieren und die weitere Karriere planen.

Top-Vortrag: Karrierewege und Arbeitsmarktrends

In ihrer Keynote spricht Mag. Petra Draxl, Landesgeschäftsführerin des AMS Wien, über die Herausforderungen einer nachhaltigen Arbeitsmarktpolitik und gewährt einen Einblick in die Strategien und Maßnahmen des AMS Wien in diesem Zusammenhang. Dabei berücksichtigt sie auch aktuelle Arbeitsmarkttrends. Der Vortrag "Karrierewege und Arbeitsmarkttrends: Kompetenzen stärken - Qualifikation ist der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit" findet am 16.01.2014 um 18.00 Uhr im Raum B 002 im WIFI Wien statt und wird auch als interaktiver Webcast übertragen.

Fakten zum Tag der offenen Tür



Datum: 16.1.2014, 15:00 - 21:00 Uhr



Ort:

WIFI Wien am wko campus wien

Währinger Gürtel 97, 1180 Wien



Url: www.wifiwien.at/offenetuer



Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Sonja Reutterer, Public Relations

WIFI der Wirtschaftskammer Wien am wko campus wien,

Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

Tel.: 01/47677-5316, E-Mail: reutterer @ wifiwien.at